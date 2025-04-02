Минтуризма Крыма сообщило об условиях отдыха в регионе

В Крыму не зафиксировано отказов от туров из-за разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

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Он подчеркнул, что обстановка на курортах находится под контролем – проведенные пробы воды, песка и рыбы не показали превышения допустимых норм загрязнения.

«По экологической ситуации: на сегодня гостям бояться нечего», – уточнил чиновник.

Также в Минтуризма добавили, что бронирование жилья в Крыму остается на стабильном уровне: на майские праздники занято около 40% номерного фонда, на июнь – 42%, а на июль и август – 45%.

При этом республика пока не планирует вводить туристический налог, в отличие от некоторых других регионов России. Это решение связано с существующими ограничениями, включая отсутствие международного авиасообщения через Симферополь и сниженную пропускную способность железнодорожных маршрутов.

Ранее TourDom.ru писал, что на фоне резкого падения спроса на отдых в Анапе (по оценкам туроператоров, до 60–70%) наблюдается рост популярности крымских курортов. Особенно это касается западного побережья полуострова, включая Евпаторию и ее окрестности, куда, согласно карте течений, разлившиеся нефтепродукты вряд ли попадут.