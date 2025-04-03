Роботов-курьеров Яндекса «наняли» в загородный отель

Гости загородного отеля в Калужской области теперь могут получать еду из ресторана прямо к домику, не выходя на улицу. Доставкой занимаются автономные роботы Яндекса, которые перемещаются по территории комплекса в любую погоду, — даже в дождь и снег. Они обслуживают весь отель, включая домики на другом берегу реки Протвы, преодолевая водную преграду по мостику.

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Раньше еду гостям приносили курьеры или привозили на электрокарах, но это создавало сложности — найти курьеров в удалённой местности было непросто, а электрокары шумели и нарушали атмосферу уединения. Роботы оказались удобнее: они компактнее, бесшумны и работают без перерывов. В руководстве отеля уверены, что новый способ доставки сделает отдых гостей комфортнее и позволит сохранить тишину природы.

Чтобы роботы безошибочно находили путь, Яндекс разработал детализированные карты территории. Комплекс расположен в сосновом лесу, а дорожки здесь не такие, как в городе, — встречаются гравийные участки, деревянные настилы и песчаные тропы. Разработчики специально обучили роботов передвигаться по такой местности, чтобы они могли доставлять заказы без задержек и сбоев.