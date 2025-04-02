Российский пилот назвал размер своей пенсии после 25 лет работы

Экс-пилоту российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 Airlines Юрию Яшину назначили пенсию в размере 17,8 тысячи рублей. Соответствующий скрин он разместил в своем Telegram-канале airguide.

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«Стоит ли мне спрашивать, сколько раз я смогу сходить в магазин? И да, это не первоапрельская шутка», — такими фразами описал размер выплаты Яшин.

По данным издания Ura.ru, пилот вышел на досрочную пенсию весной 2025 года после 25 лет летной работы. Помимо этого, у него есть 6 тысяч часов налета.

Ранее 64-летний американский пилот в честь выхода на пенсию потратил годовую зарплату на аренду Airbus. Он отвез 112 человек, среди которых были друзья и члены семьи, на Гавайи.