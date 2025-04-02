Как хорошо провести майские в Дагестане: гайд для туристов

Гайд для туристов, как умело распланировать мини-отпуск и бюджет, чтобы в мае не маяться в «стране гор».

© ТАСС

Что посмотреть?

Визитные карточки Дагестана — конечно, Сулакский каньон, Дербент, бархан Сарыкум, Каспий и живописные горы Гуниба. Идеальной отправной точкой для путешествия станут Махачкала и Каспийск. Города расположены в 15−20 минутах езды друг от друга.

В горы лучше выезжать рано утром, чтобы не попасть в пробку. Из Махачкалы за час-полтора можно доехать до туристическо-развлекательного комплекса «Главрыба». Отсюда открываются живописные виды на горы и бирюзовую воду Сулакского каньона, по которой можно покататься на катерах. Пять-десять минут обойдутся в 400−500 рублей.

Зиплайн вдоль Сулака на скорости 20 км/час стоит 1000 рублей. За катание на экстремальных качелях над ущельем или роуп-джампинг с высоты 26-этажного дома придется отдать 5000−7000 рублей. Предложение для экстремалов поспокойнее — пройти 300 метров по узкой тропе над пропастью. За такое развлечение вас попросят заплатить 3000 рублей.

Вечером можно перевести дух, сходив на 45-минутное шоу «Великаны Дагестана». Это природный мультимедийный театр, в котором при помощи лазерных эффектов скалы окунают зрителей в историю и культуру Дагестана. Любителям рыбалки на «Главрыбе» предоставят удочки и возможность половить форель, а после ей же пообедать.

Переночевав в комплексе, можно отправиться в Гуниб. Даже дорога к нему оставляет неизгладимые впечатления. Из села обязательно стоит прогуляться до Беседки Шамиля, Царской поляны, Ботанического сада и Салтинского водопада.

В Гунибе можно сходить в краеведческий музей, посмотреть памятник «Белые журавли», которые открывал Расул Гамзатов, и дом-музей поэта. Если останутся силы, поезжайте в заброшенный аул Гамсутль — это в 20 км от Гуниба.

В Дербенте и окрестностях обязательны к посещению набережная, парк Низами Гянджеви, экраноплан «Лунь» и, конечно, крепость Нарын-кала. Выделите на прогулку по цитадели пару часов, а после можно отдохнуть у ее подножия под увлекательные рассказы местных жителей с чаем с пах-пахом.

Где остановиться?

Жилье бронируйте задолго до отпуска — чем ближе сезон, тем выше тариф и меньше выбора. Опытные путешественники предпочитают арендовать квартиры. В начале весны однокомнатная квартира в Каспийске в пешей доступности от моря обойдется на майские праздники в 2500−3000 рублей, в Махачкале — на 1000−1500 дороже.

Жилье вдали от центра стоит заметно дешевле. И если в Каспийске это не критично, так как город небольшой и расположился вдоль моря, то в Махачкале можно обмануться приятной ценой и в итоге оказаться оторванным от общественного транспорта, кафе и пляжа.

Номер в хорошем отеле в майские праздники обойдется от 6000−7000 рублей за сутки, у моря — от 8000 рублей. Бронировать отели и этнодома можно на популярных сервисах, квартиры посуточно — лучше на сайтах объявлений или через туроператора или гида.

В горах выбор отелей скромнее, чем в городе, а спрос значительно выше, поэтому присмотритесь к санаториям и гостевым домам. Ночь в таком месте обойдется от 3000−3500 рублей, в отеле — от 8500 рублей.

На чем путешествовать?

До всех локаций можно добраться на такси или маршрутках. Расписание последних можно узнать в справочной автовокзалов. Помните: в Махачкале их два. В Гуниб и Хунзах транспорт отправляется с Северного вокзала, в Дербент, Кубачи, Табасаран — с Южного.

Из Махачкалы в Дербент можно за два часа доехать на электричке. Отправление с железнодорожного вокзала в 6:00, 7:40, 8:42, 9:30, 10:04, 12:35, 15:02, 15:44, 17:58 и 19:30. Последняя электричка до Махачкалы отправляется в 21:12.

До бархана Сарыкум получится добраться только на такси. Путь от Махачкалы занимает 40−50 минут и стоит около 1000 рублей. Если вы готовы к своеобразной манере вождения местных жителей, можете арендовать автомобиль. Машину лучше искать на агрегаторах, например, RentRide и GetRentacar или официальных сайтах компаний.

При выборе автопутешествия помните: в четверг на юг лучше не ехать — обеспечена пробка у Манасского базара. Если вы заезжаете в Махачкалу со стороны Сулакской трассы, где много прибрежных отелей, в пляжный сезон на выходных, лучше сделать это до 18:00 или после 22:00. Иначе можно попасть в пробку.

Что поесть?

На Сулакском каньоне познакомиться с Дагестаном можно, вкусив блюда разных народов региона, которые подают в ресторанах «Аварал» и «Айва». Средний чек — 1500 рублей. Вдвое дешевле обойдется обед в столовой или небольших кафе. Там не так колоритно и изысканно, но не менее вкусно.

В Гунибе попробуйте аварский хинкал — это пышное тесто на кефире, сваренное в бульоне и поданное на стол с сушеным мясом, колбасой и томатной подливой с чесноком. Стоит заказать и ботищал — тонкую лепешку с начинкой из тянущегося творога.

В Махачкале можно отведать все виды хинкала, курзе и чуду практически в каждом заведении с надписью «Национальная кухня». Попробуйте яичный курзе с курдюком — его вкус вы долго будете вспоминать, вернувшись из Дагестана домой.

В Дербенте посетите чайную церемонию и попробуйте дюжбара, шах-плов, люля-кебаб, шашлыки. На десерт можно заказать кураговую кашу с льняным урбечом и кофейный раф, приготовленный на миндальном урбече.

Что привезти?

Хорошим подарком на память о поездке станет глиняный балхарский ослик или горшок, унцукульская ваза, кубачинские ювелирные украшения, папаха из селения Рахата, платок с кайтагской вышивкой или кизлярский нож.

В холодные вечера согреют вязаные джурабки с национальным орнаментом, чай из горных трав и урбеч. Можно привезти бутылочку кизлярского коньяка или дербентского шампанского.

В Махачкале сувениры продаются в районе центральной площади на проспекте Расула Гамзатова и улице Дахадаева, на знаменитом столичном втором рынке. И, конечно, самые разные презенты из Дагестана вам предложат в сувенирных лавках по всему маршруту.