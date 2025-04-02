Дешево и качественно: топ-5 направлений на майские праздники

В 2025 году россиян ожидают длинные майские праздники: четыре дня в связи с 1 Мая и еще столько же по случаю Дня Победы. Некоторые предпочитают объединять выходные, оформив, например, отгулы на работе, чтобы получился целый отпуск. Куда в России можно поехать в эти дни и во сколько обойдутся весенние каникулы — в материале NEWS.ru

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Сколько дней россияне будут отдыхать на майские праздники в 2025 году

Праздник Весны и Труда — 1 Мая — в нынешнем году выпадает на четверг, с которого начнутся четырехдневные каникулы до воскресенья, 4 мая, включительно. Таким образом, предшествовать праздникам будет короткая рабочая неделя: с понедельника, 28 апреля, по среду, 30 апреля.

День Победы — 9 Мая — приходится на пятницу. Перед ним также будет выходной за счет переноса праздничного выходного. Напомним, воскресенье, 23 февраля, в 2025-м перенесли на четверг, 8 мая. Как и на первомайские каникулы, отдых продлится четыре дня: 8, 9, 10 и 11 мая — с четверга по воскресенье. Перед длинными выходными россиян ожидает трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 мая.

Куда поехать на майские праздники в 2025 году

Для путешественников из Москвы наиболее привлекательными окажутся поездки в пять ключевых мест, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Номер один — это Сочи. Тут без всяких конкурентов. На втором месте — Санкт-Петербург. В тройке лидеров — города Золотого кольца. На четвертом месте условного топа — Калининградская область. Замыкает пятерку лидеров весь Кавказский регион», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Эксперт в области туризма, тревел-блогер Наталья Ансталь подтвердила, что на майские праздники перед россиянами открывается широчайший набор вариантов.

«Это и поездки "выходного дня", и полноценные туры, например, на Камчатку, Алтай, в Карелию. Многие предпочитают проводить майские выходные в Северной столице России, Подмосковье и Казани», — рассказала NEWS.ru Ансталь.

По оценкам аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские туристы порядка 75% поездок на майские праздники совершат внутри страны, лишь 25% намерены отправиться за границу.

Дорого ли отдыхать в майские праздники

Бюджетных поездок в праздничные дни не бывает по определению, сообщил Алексан Мкртчян.

«В этом году выпало восемь выходных дней на майские праздники. Плюс многие берут отгулы. Получается, что отдыхать реально россияне будут 11 дней. Жители Петербурга традиционно выезжают в Москву, москвичи — в Петербург. Из Новосибирска люди устремятся на Алтай, из Томска — в Новосибирск. Но давайте просто посмотрим цены на билеты. Например, в декабре мы продавали билеты на 30 апреля Москва — Сочи по 4000 рублей. Сейчас эти же билеты стоят уже порядка 20 000 рублей. То есть цена выросла на 500 процентов! По отелям цена на майские праздники увеличилась примерно на 30–40 процентов», — пояснил Мкртчян.

По его мнению, желающим сэкономить на отдыхе лучше планировать таковой после майских праздников — после их окончания цены значимо упадут на проживание в отелях, а также на авиа- и железнодорожные билеты.

Наталья Ансталь в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что пятидневный тур в Сочи с завтраками в этот период можно найти за 35–40 тысяч рублей на двоих, сюда входит и перелет.

«Если же вы хотите отдых в отеле достаточно высокого уровня, то прайс, конечно, окажется выше. Думаю, что можно уложиться примерно в 60 тысяч. Если мы говорим про отели категории люкс, то цены с учетом праздников будут заоблачными», — пояснила Ансталь.

По ее словам, можно приобрести готовые туры, где не придется продумывать маршруты и заниматься подбором экскурсий: «Вы просто приезжаете, и вас ждет готовая программа. Такой формат сейчас очень распространен на Алтае, в среднем такой тур туда обойдется в 70–80 тысяч рублей. Можно найти и дешевле, но они будут короче и менее насыщенные».

Ансталь советует внимательно заранее изучать, какие конкретно экскурсии входят в тур, где будет организовано проживание и питание, такие нюансы влияют на конечную стоимость.

Она также рассказала, что экскурсионные туры по городам Золотого кольца начинаются от 10 тысяч на человека.

Где на майские праздники в России отдыхать дороже всего

Самые дорогие туры традиционно — на Дальний Восток, Камчатку, рассказала Наталья Ансталь.

«Поездка туда обойдется в майские праздники как минимум в 90 тысяч рублей на человека. Причем авиабилеты в эту сумму не входят», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Ансталь добавила, что в этом году спросом на майские праздники пользуется Карелия: за отдых там в среднем придется отдать 60–70 тысяч рублей на двоих.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что традиционно россияне стремятся поехать на майские праздники в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву. По ее словам, наши соотечественники также путешествуют на Ставрополье и курорты Минеральных Вод. В первые числа последнего месяца весны граждане отправляются в Подмосковье, Дагестан, Татарстан и Калининград.

В то же время средний чек за ночь в отелях во время майских праздников в пяти самых популярных регионах вырос почти наполовину (43 процента) по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют данные сервиса «Отелло». Так, больше всего за размещение в праздники придется заплатить в Краснодарском крае — в среднем 8560 рублей за ночь.

Куда не советуют ездить на майские праздники

По оценкам аналитиков INFOX.RU, отдыха в Анапе стоит избегать после разлива мазута в декабре 2024 года. Песок в некоторых местах до сих пор пахнет бензином и липнет к ногам, а количество бронирований закономерно упало в десять раз. То же самое относится к Новороссийску и Туапсе. В качестве альтернативы рекомендуют Геленджик.

Отдых в Крыму во время продолжающихся атак со стороны Украины также выглядит несколько экстремальным: 30% пляжей закрыты, в кафе развешаны инструкции по пользованию бомбоубежищами.

Впрочем, и Сочи — популярнейший российский курорт — способен порадовать только любителей больших толп, которые заполняют каждый квадратный метр пляжей. Цены из-за наплыва туристов также не радуют, а шезлонги на пляже «бронируют на месяц вперед», сообщают аналитики.