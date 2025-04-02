Эксперт объяснил рост спроса на отдых в Кабардино-Балкарии

Горы, чистый воздух, национальная кухня и озера, теплые как молоко. Кто был в Кабардино-Балкарии точно знает, почему он вновь вернется в республику. В беседе с ИА RuNews24.ru рассказала владелица турагентства «География» Елена Агаршева раскрыла некоторые локации, которые приведут в восторг даже искушенного заморскими курортами туриста.

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По словам собеседницы издания, Кабардино-Балкарская республика привлекает россиян своим природным разнообразием и уникальными достопримечательностями. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться красотой горных пейзажей, познакомиться с культурой и историей региона, а также попробовать местную кухню.

«Один из главных туристических объектов республики — Эльбрус, самая высокая гора в Европе. На его склонах расположены горнолыжные курорты, такие как "Эльбрус-Азау" и "Чегет". Здесь можно покататься на лыжах, сноуборде и просто насладиться красивыми видами. Ещё одно популярное место для отдыха — Чегемские водопады. Это каскад водопадов, которые образуют небольшие реки, стекающие с гор. Водопады окружены живописными скалами и лесами, что делает это место идеальным для прогулок и фотосессий», — объясняет владелица туристического агентства.

Елена Агаршева отметила, что в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, можно посетить музеи, театры и парки. Здесь также находится множество кафе и ресторанов, где можно попробовать национальную кухню.

Кабардино-Балкарская республика также известна своими народными праздниками и фестивалями. Один из самых известных — праздник танца «Кабардинка», который проводится ежегодно в Нальчике.