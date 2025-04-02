Почему вам стоит обратить внимание на отдых в Алуште

Если летом не побывать у моря, то зачем такое лето? Планировать отпуск лучше уже сейчас, а то потом все хорошие места разберут. Что нам требуется? Солнце, вода, пляж.

© Российская Газета

Тут может быть много хороших вариантов: Мальдивы, Бали, Канары, а лучше - Алушта. Потому что все необходимое вы можете получить без визы, изменчивого курса валюты и утомительного долгого ожидания в аэропорту.

Остановиться можно в санаторно-курортном комплексе "Голден Фэмили". Для этого есть ряд причин. Территория огорожена и охраняется. А сам санаторий находится недалеко от центра города и в десяти минутах ходьбы от набережной. Все под рукой, все удобно. Для физической активности есть прокат велосипедов, веревочный парк, теннисный корт и футбольное поле, тренажерный зал и огромный спектр спа-процедур. Любители попариться могут посидеть в сауне или в римских термах. Можно заглянуть в соляную пещеру. После ужина хорошо прогуляться по парку с реликтовыми деревьями и беседками.

Дети до семи лет (до двух на одну семью) живут и питаются бесплатно. В номер можно поставить отдельную кроватку.

К услугам отдыхающих есть не только парковка, но и собственный благоустроенный пляж с лежаками и навесами, до которого санаторий предоставляет трансфер.

А если уж вы приехали на морское побережье и не желаете видеть барашки на волнах и слышать плеск прибоя, то можете поплавать в крытом бассейне. А лучше - выбирайте бассейн под открытым небом, который здесь тоже есть. И он с подогревом.

Для детей есть площадка с батутом и лабиринтом, а также игровая комната.

Для культурного досуга предусмотрена богатая программа развлечений с утра до позднего вечера: вечеринки у бассейна, пенное шоу, краски холи. Талантливые аниматоры каждое мероприятие превращают в незабываемое шоу.

«Дети не хотели уезжать, потому что здесь для них очень много прекрасных развлечений. Команда ребят из анимации лучшая, что доводилось встречать. Им отдельное спасибо, — рассказала Анна, отдыхавшая в "Голден" в прошлом году. — Понравились ухоженная и уютная территория и еда - достаточный выбор. Мы обязательно вернемся».

Что касается питания, то оно трехразовое, по системе "шведского стола". Есть специальное меню, детское и диетическое. Для самых маленьких посетителей ресторана предусмотрены специальные стульчики.

Но мы уверены, что вы уделите внимание не только усиленному питанию, но и красотам окрестностей. Вот вы знаете, что Леонид Гайдай снимал "Кавказскую пленницу" не на Кавказе? Потому что есть Алушта! Там же работали съемочные группы таких фильмов, как "Сердца трех", "Три плюс два", "Спортлото-82". Видимо, воздух Алушты вдохновляет режиссеров на названия с числительными.

Доехать до городка можно по самому длинному в мире междугородному троллейбусному маршруту Симферополь - Ялта. Эта поездка сама по себе достопримечательность.

Что посмотреть? Остатки крепости Алустон, которая и дала название современному городу. Тут работает музей под открытым небом. Цитадель возвели по приказу византийского императора Юстиниана в шестом веке. Позже в ней обосновались генуэзцы.

В центре Алушты есть дача "Голубка". Она интересна и с точки зрения архитектуры, но вообще у нее довольно примечательная история. Здесь Николай II (тогда еще просто цесаревич Николай Александрович) встретился со своей невестой Алисой (после крещения - Александрой Федоровной). А полвека спустя Иосиф Сталин останавливался здесь по дороге в Ялту, на конференцию лидеров союзных держав. И других замечательных мест в окрестностях немало!