Названы самые дорогие туристические направления на майские праздники

Самые дорогие туры в период майских праздников традиционно — на Дальний Восток и Камчатку, рассказала NEWS.ru эксперт в области туризма, тревел-блогер Наталья Ансталь. Она добавила, что стоимость тура туда без учета перелета может достигать 100 тысяч рублей.

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«‎Поездка туда обойдется в майские праздники как минимум в 90 тысяч рублей на человека. Причем авиабилеты в эту сумму не входят», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Она добавила, что в этом году спросом на майские праздники пользуется Карелия: за отдых там в среднем придется отдать 60–70 тысяч рублей на двоих.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что короткие поездки внутри страны или же туры выходного дня становятся все более востребованными для майских праздников. По ее словам, особой популярностью пользуются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Карелию.

Она добавила, что короткие туры есть даже на Байкал, который сейчас освобождается ото льда. По словам эксперта, такие варианты подойдут тем, кому не удастся соединить майские праздники. Осипова посоветовала рассмотреть речные круизы для тех, кто может позволить себе более длительный отдых. Также востребованы направления юга России, особенно Краснодарский край и Крым.