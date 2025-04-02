Россияне начали раскупать путевки в белорусские санатории

Россияне массово переориентируются с традиционных курортов Турции и Египта на санаторно-курортный отдых в Белоруссии. Спрос на майские праздники вырос на 27%.

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После экологического кризиса на юге России соседняя Белоруссия стала хитом турсезона-2025. Многие россияне теперь отдают предпочтение санаторному отдыху в Витебске или на Минском водохранилище традиционным поездкам в Сочи или Анапу.

Спрос на путевки в Белоруссию превысил прошлогодние показатели на 39%, что стало рекордом среди всех направлений. Бронировать отдых в соседней стране российские туристы начали еще зимой.

Средний чек за 10-дневный отдых на двоих составляет 60-70 тысяч рублей, что включает проживание, питание и лечебные процедуры.

Главными преимуществами такого отдыха россияне называют спокойную атмосферу, чистую экологию и отсутствие языкового барьера. Особенно популярны исторические города вроде Гродно, там можно совместить оздоровление с культурной программой.

Эксперты считают, что тренд на отпуск в Белоруссии сохранится и в будущем, поскольку все больше граждан начинают ценить оздоровительный отдых.

Ранее эксперт рассказал, что сдерживает турпоток в Сочи.