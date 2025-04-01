Белорусские туристы заинтересовались Кабардино-Балкарией

Количество туристов из Республики Беларусь, посетивших Кабардино-Балкарию, за год увеличилось более чем в два раза.

По данным республиканского управления ФМС, в 2024 году Кабардино-Балкарию посетили свыше 2,2 тысячи жителей Белоруссии. Это вдвое больше, чем годом ранее, и втрое выше показателей 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство курортов и туризма КБР.

Такому росту турпотока способствовало налаживание связей между представителями туристического сектора. Так, за последний год несколько десятков представителей СМИ и турбизнеса Белоруссии побывали в республике в рамках пресс-туров, организованных региональным министерством.

С 25 по 29 марта в Минске проходила международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025». Российская Федерация была представлена на ней 16 регионами, в том числе Дагестаном и впервые — Кабардино-Балкарией.