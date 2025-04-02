Австралиец поразился рынку электроники в России

Австралийский блогер Рассел в эфире своего авторского YouTube-канала «Путешествие с Расселом» прогулялся по подмосковному магазину электроники и удивился богатству ассортимента: его шокировало «шикарное» разнообразие товаров.

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По словам путешественника, посещенная им торговая точка располагается в 50 километрах от Москвы. Он отметил возможность рассмотреть и опробовать любой интересующий образец, высоко оценил готовность консультантов помочь и указал на то, что жителям Подмосковья не нужно ехать в столицу для того, чтобы купить необходимую технику.

«Здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдется, они привезут товар для вас из другого», — рассказал Рассел.

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Лада» Энтони Греко во время своей поездки в Россию попробовал местную кухню и оказался приятно удивлен. По словам спортсмена, он не ожидал отведать таких вкусных блюд за границей.