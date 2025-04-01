Эксперт раскрыл, как подорожают поездки на майские праздники

Бюджетных поездок в праздничные дни не бывает по определению, таким мнением с NEWS.ru поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, цены на билеты по некоторым направлениям могут вырасти на 500%. Эксперт добавил, что желающим сэкономить на отдыхе лучше планировать отпуск после майских праздников, когда упадут цены на проезд и проживание.

Жители Петербурга традиционно выезжают в Москву, москвичи — в Петербург. Из Новосибирска люди устремятся на Алтай, из Томска — в Новосибирск. Но давайте просто посмотрим цены на билеты. Например, в декабре мы продавали билеты на 30 апреля Москва — Сочи по 4000 рублей. Сейчас эти же билеты стоят уже порядка 20 000 рублей. То есть цена выросла на 500%! По отелям цена на майские праздники увеличилась примерно на 30–40%, — пояснил Мкртчян.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что короткие поездки внутри страны, или же туры выходного дня, становятся все более востребованными для майских праздников. По ее словам, особой популярностью пользуются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Карелию.

Она добавила, что короткие туры есть даже на Байкал, который сейчас освобождается ото льда. По словам эксперта, такие варианты подойдут тем, кому не удастся соединить майские праздники. Осипова посоветовала рассмотреть речные круизы для тех, кто может позволить себе более длительный отдых. Также востребованы направления юга России, особенно Краснодарский край и Крым.