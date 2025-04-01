В России запустили конкурс проектов образовательного туризма

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Международная школа БРИКС+ объявили о начале конкурса на лучшие проекты образовательного туризма в рамках I Съезда Педагогического совета стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"В рамках I Съезда Педагогического совета стран БРИКС (BRICS Education Council) Агентство стратегических инициатив и Международная школа БРИКС+ объявили о старте конкурса на лучшие продукты образовательного туризма. Проект призван объединить школьников и студентов стран-участниц, расширить академическую мобильность и укрепить культурно-образовательные связи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что участники конкурса представят местные проекты образовательного туризма, которые сделают его более доступным и популярным во всех странах БРИКС. Подать заявку можно до 30 апреля 2025 года на официальном сайте Педагогического совета стран БРИКС. Победители будут объявлены на финальном мероприятии программы "Классная страна" в мае.

"Участие в международных образовательных инициативах по созданию образовательных сетей и совместных исследовательских программ подчеркивает актуальность понимания последствий участия стран БРИКС на мировой арене: программы способствуют обмену знаниями и опытом, создавая пути для устойчивого развития через образование. Страны БРИКС, несмотря на различие политико-экономических систем, объединяет общая цель - преодолеть насущные проблемы, с которыми они сталкиваются, - проблемы, которые больше не ограничиваются местными или региональными границами, а имеют действительно глобальный масштаб", - привела пресс-служба слова председателя совета, доцента МГИМО МИД РФ Гюнай Абиловой.

Кроме того, директор проектов АСИ Жанна Кадылева представила модель развития образовательного туризма, ключевые технологии и решения программы "Классная страна". Она поделилась успешным опытом реализации программы в России и предложила новые форматы международного сотрудничества в сфере образовательного туризма среди стран БРИКС. По ее словам, страны БРИКС обладают обширной территорией, богатым природным и культурным наследием, уникальными традициями народов и религий, значительным научным и техническим потенциалом, и международное сотрудничество в сфере туризма позволит совершить межкультурный обмен между странами, получить новые знания и навыки.