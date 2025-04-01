Как изменился турпоток из Китая в Мурманскую область в 2024 году

Поток путешественников из Китая, посещающих Мурманскую область, в 2024 году вырос в пять раз и достиг 26 тыс. человек. Об этом сообщил генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй в ходе рабочей поездки в Мурманск.

"Есть статистика, что в прошлом году в Мурманской области было более 26 тыс. китайских туристов. В сравнении с 2023 годом их количество выросло в пять раз", - сказал генконсул на встрече с главой региона Андреем Чибисом.

Губернатор выразил надежду, что поток туристов из КНР продолжит увеличиваться, а региональные власти продолжат развивать инфраструктуру и сервис в Мурманской области.

"В том числе [сервис], связанный с такими вещами, как, например, потеря документов, чтобы наши зарубежные гости чувствовали себя защищенными и в любой ситуации могли получить соответствующую поддержку. Мы надеемся, что наши китайские друзья приезжать будут не только зимой, но и в том числе летом, чтобы полюбоваться уникальным явлением - полярным днем, когда ночью спать не нужно, можно либо отдыхать, либо работать круглосуточно", - сказал Чибис.

Число туристов, посетивших Мурманскую область, ежегодно растет на десятки процентов, ставя новые рекорды. По предварительным данным, общий турпоток в Кольское Заполярье в 2024 году превысил 736 тыс. человек. Власти региона намерены увеличить годовой турпоток в Заполярье до 1 млн туристов, привлекая их экологическим, экстремальным, гастрономическим, культурным и событийным туризмом. 2025 год в Заполярье объявлен Годом промышленного туризма.