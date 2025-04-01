Ямальская школьница придумала название для нового туристического маршрута

В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали название для нового туристического маршрута, статус которого может быть повышен до уровня национального. Автором названия стала школьница из Салехарда.

Маршрут подучил название «Юбилейный» в честь 430-летия Салехарда и 50-летия Нового Уренгоя, сообщает URA.RU.

Конкурс проходил в соцсетях с 13 по 31 марта. Наименование маршрута выбрали посредством онлайн-голосования — название школьницы набрало более половины голосов.

Программа маршрута включает посещения музеев и этнографических комплексов, знакомство с традициями и культурой коренных народов.

Ранее ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева заявила, что россияне стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам страны.