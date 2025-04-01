Ямальская школьница придумала название для нового туристического маршрута

RT на русском

В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали название для нового туристического маршрута, статус которого может быть повышен до уровня национального. Автором названия стала школьница из Салехарда.

Ямальская школьница придумала название для нового туристического маршрута
© РИА Новости

Маршрут подучил название «Юбилейный» в честь 430-летия Салехарда и 50-летия Нового Уренгоя, сообщает URA.RU.

Конкурс проходил в соцсетях с 13 по 31 марта. Наименование маршрута выбрали посредством онлайн-голосования — название школьницы набрало более половины голосов.

Программа маршрута включает посещения музеев и этнографических комплексов, знакомство с традициями и культурой коренных народов.

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