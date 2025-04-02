«Все смирились». Центр туристического города в Карелии завалили мусором

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук опубликовал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» фото туристического города Сортавала. Он подчеркнул, что населенный пункт завален мусором.

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«Все смирились со своим погружением в реалии полной административной немощи и безответственности», – написал представитель власти.

Из-за мусора туристический центр города не привлекателен. Депутат подчеркнул, что дворников в Сортавале он не видел. Лиминчук уточнил, что отправит депутатский запрос на имя главы СМО. На фотографиях, которые опубликовал депутат, можно увидеть мусор на Карельской, Промышленной и других улицах.

Ранее «ФедералПресс сообщал, как Карелия собирается снизить захоронение мусора до 50 %.