Эксперт рассказал, что сдерживает турпоток в Сочи

На отдых в Сочи в майские праздники в этом году стремится попасть большее число туристов, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

© runews24.ru

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на успешные продажи, стимулированные программой раннего бронирования, трудности с транспортной доступностью и дороговизна авиабилетов по-прежнему актуальны для Сочи.

Из большинства регионов организованы лишь несколько рейсов, они быстро заполняются. Поэтому многие потенциальные путешественники не могут добраться до курорта. Например, несколько авиарейсов на майские праздники уже почти распроданы, а новых не ожидается, – пояснил Богданов.

Санатории, по мнению вице-президента ОСИГ, демонстрируют наибольшую стабильность на туристическом рынке. Туристы заблаговременно резервируют места в таких учреждениях, что позволяет здравницам поддерживать относительно равномерную загрузку на протяжении всего года, пишет kuban.aif.ru.

Ранее сочинские пляжи вошли в топ-5 самых опасных мест для туристов. Также россиянам назвали самые гостеприимные европейские направления для безвизового отдыха.