Насколько популярен новый маршрут по стене Нижегородского кремля

Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля с момента его открытия 14 марта 2025 года прошли 18 тыс. посетителей, в том числе туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Саранска.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные Министерства культуры Нижегородской области.

В прошлом году маршрут «Боевой ход», протяжённость которого составляет 2113 м, прошли свыше 156,2 тыс. человек в период с 3 апреля по 4 ноября.

Это самый длинный боевой ход среди российских крепостей. Его посетители могут увидеть выставки в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях, а также смотровые площадки в Тайницкой и Георгиевской башнях.

Ранее в Дмитриевской башне Нижегородского кремля открылась выставка «Сороковые-роковые», приуроченная к 80-летию Великой Победы.