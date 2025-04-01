На границе с Китаем построят масштабный курорт

В Хасанском округе Приморья появится курорт в районе села Маячное, которое заброшено уже десятки лет. Предполагаемый объем российско-китайских инвестиций составит порядка 2,6 млрд рублей.

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Хасанский муниципальный округ, являющийся ближайшей к китайской провинции Цзилинь территорией, представляет собой уникальный природный объект с теплым морем и нетронутой экосистемой, высоко ценимый китайскими туристами. В связи с этим зампредседателя правительства Приморского края Виталий Блоцкий обратился к китайской стороне с просьбой о поддержке курортного проекта в районе села Маячное.

В рамках совместного российско-китайского проекта планируется возведение современного гостиничного комплекса на живописном побережье бухты Экспедиции. Общая площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров. Комплекс расположится в непосредственной близости от государственной границы, что делает его стратегически важным для развития приграничного туризма. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 2,6 миллиарда рублей.

Маячное — заброшенное село в Хасанском районе Приморья, расположенное на берегу живописной бухты Экспедиции залива Посьета. Оно находится на автодороге Раздольное-Хасан в 15 км от границы с Китаем. Село с богатой историей было основано в 1880 году под названием Ханси, в 1972 году его переименовали в Маячное. В советские годы здесь находился рыболовецкий колхоз, но после его закрытия село постепенно опустело.

Сейчас это безлюдное место, хотя его уникальное расположение у моря и близость к границе делают территорию перспективной для туристического развития. Сегодня лишь редкие туристы и рыбаки посещают эти места, привлеченные дикой природой и живописными бухтами. Однако новый курортный проект может кардинально изменить судьбу забытого поселка.

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