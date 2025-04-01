В Кисловодске благоустроили рекордное число туристических объектов

В ставропольском Кисловодске за три года благоустроили рекордное число туристических мест и знаковых объектов. Выполнить такой объем работ помогли курортный сбор и господдержка.

«За последние три года в Кисловодске благоустроено рекордное число общественных пространств общей площадью более 20 гектаров. В рамках благоустройства в городе-курорте появились новые уличные парклеты, прогулочные места, обновились пять подземных переходов, ожила прилегающая территория природного памятника „Кольцо-гора“ и возродились такие кисловодские места, как Старое озеро и Комсомольский парк», — рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.

Как пояснил мэр, часть проектов реализована за счет курортного сбора, часть — на средства федерального и краевого бюджетов.

Между тем в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» город-курорт Кисловодск получит межбюджетный трансферт в размере 110 миллионов рублей. Средства будут направлены на комплексное благоустройство ключевых общественных пространств города и создание современного туристского информационного центра, сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

В частности, планируется создать современную систему уличной навигации и ориентирующей информации, организовать городскую Wi-Fi зону, установить фототерминалы и смонтировать биноскоп — стационарный бинокль для осмотра достопримечательностей.

«Особое внимание будет уделено архитектурно-художественному оформлению ключевых прогулочных зон города. В рамках первого этапа будет реализован проект светового потолка „Звездное небо“ вдоль Курортного бульвара, выполнена декоративная подсветка деревьев на этой же территории, а также установлено декоративное освещение в виде шаров на деревьях вдоль проспекта Мира», — говорится в телеграм-канале министерства.

Кисловодск — один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города — минеральные воды, грязи и климат. Кисловодск находится в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод.