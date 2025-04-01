Турагенты столкнулись с последствиями массового сбоя в интернете

Во вторник у турагентов возникли проблемы с доступом на сайты некоторых туроператоров, то есть в личные кабинеты.

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Как рассказал нам источник, знакомый с ситуацией, причиной сбоя могли стать действия Роскомнадзора: «Возможно, он заблокировал адреса Cloudflare, глобального провайдера услуг по борьбе с DDoS-атаками, и туроператоры попали по касательной. Подтверждено, что есть проблема в Казани, Петрозаводске, Уфе, Хабаровске». Кроме того, как отметили участники чата для профессионалов турбизнеса «Редколлегия B2B», сложности есть и в Пермском крае. А вот в столице все в порядке: «В Москве работает и вчера работал».

Совет для турагентов пока один – ждать, когда будет снята блокировка. Прогнозов по времени, сколько она продлится, никто не дает, но в прошлый раз в Сибири перебои длились около суток. Как вариант, можно попробовать обойти блокировку через мобильный интернет, а также VPN, однако это, как отмечают турагенты, получается не у всех.

Сбой коснулся, разумеется, не только турбизнеса. Роскомнадзор заблокировал Cloudflare вчера, и в тот же день пользователи зафиксировали проблемы с доступом на зарубежные сайты и сервисы. В частности, пользователи не могли попасть на игровую платформу Steam. Похожая ситуация случилась 20 марта.

Как пишут в специализированных изданиях, прошлой осенью Роскомнадзор уже начал блокировать сайты, которые используют шифрование от Cloudflare. А в феврале американская компания, которой принадлежит сервис, была внесена в список организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает ее передавать данные о клиентах по запросу российских властей.