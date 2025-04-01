Легендарную Невьянскую башню закрыли от посетителей

В Свердловской области с 1 апреля закрыли одну из главных достопримечательностей – наклонную Невьянскую башню. Уникальную демидовскую постройку начали реконструировать.

«Предполагается, что экскурсии на объект возобновятся к концу 2025 года. В программе останутся экскурсии с осмотром наклонной башни снаружи. На реставрацию легендарной наклонной башни в Невьянске потратят почти 50 млн рублей», – сообщает ЕАН.

Башня высотой 57.5 метра построена в первой половине XVIII века. Отклонение ее оси от вертикали превышает 2 метра. Еще одной особенностью башни является комната с особой акустикой: сказанное в одном углу хорошо слышно в другом, однако не слышно в центре помещения.

По легенде, под башней располагались подземные галереи, в которых Демидовы чеканили поддельные червонцы, а при проверке, инициированной императрицей Екатерина I, подземелья были затоплены. Однако археологического подтверждения эта версия не нашла.

Еще одна легенда гласит, что Акинфий Демидов скинул с башни ее архитектора. «ФедералПресс» писал о том, что сроки реконструкции башни неоднократно переносились.