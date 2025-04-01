В Дагестане для белорусов запустят специальный маршрут

Инициативу анонсировали на международной выставке «Отдых-2025», которая состоялась в Минске.

© runews24.ru

По данным ведомства, в рамках выставки было подписано соглашение с ведущими туроператорами и турагентствами Белоруссии. Оно предусматривает обмен группами, старт планируется уже в этом году.

Авторский маршрут по российскому региону будет реализован в рамках прямой авиарейсовой программы Минск – Махачкала – Минск. Это повысит удобство для иностранных туристов и сделает путешествия в регион более доступными.

Напомним, что к 9 мая в Дагестане подготовили свыше 150 патриотических мероприятий. В 2024 году в Дагестане израсходовали все средства, выделенные на развитие горных районов.