Как повестка может повлиять на путешествия

В Министерстве обороны РФ рассказали, что Единый реестр воинского учета к началу весеннего призыва еще не запустят. Однако с 1 апреля военнообязанным туристам повестки будут присылаться на портал Госуслуг.

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При этом такой электронный документ обладает той же юридической силой, что и бумажный формат. Фактически это дубликат, который может прийти либо в личный кабинет Госуслуг, либо на mos.ru (для призывников, имеющих регистрацию в Москве).

«От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», – сообщает МО РФ.

В ведомстве добавили, что такие повестки рассылаются заказными письмами, с уведомлением по месту жительства или пребывания. В особом случае ее могут вручить и в личном порядке.

Что касается единого реестра, то сейчас он работает в тестовом режиме в трех субъектах РФ: Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл.

В связи с этим стоит учитывать, что граждане России, которых призвали на службу в армию после покупки тура или приобретения билетов, могут запросить возврат их стоимости. В свою очередь, туроператор вправе удержать ФПР (фактически понесенные расходы).