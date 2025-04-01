У туроператоров и туристов возникли проблемы с «Электронной путевкой»

У российских туроператоров возникли проблемы с доступом к ГИС «Электронная путевка». Как сообщили «ТурДому» представители сразу нескольких компаний, система «легла» вчера, зайти в личные кабинеты и передать информацию о проданных турах по состоянию на 1 апреля они не могут. Нет доступа к системе и у туристов. В этом убедился и корреспондент «ТурДома», обнаружив на сайте «Электронной путевки» сообщение об ошибке.

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Накануне компания АО «НТТ», которая входит в структуру Ростеха, предупредила, что больше не занимается технической поддержкой «Электронной путевки», так как Минэкономразвития не продлило контракт на обслуживание. В самом министерстве в ответ на это пообещали не допустить сбоя, однако признали, что технические проблемы не исключены.

«К сожалению, с внесением данных в систему “Электронная путевка” в ближайшие дни возможны сложности. Это никак не повлияет на работу самих туроператоров, а также на организацию туристических поездок», – указано в комментарии министерства.

Сейчас в Минэке работают над устранением проблемы. По словам представителя ведомства, возможно, ее решат уже сегодня, специалисты будут напрямую связываться с туроператорами и помогать им вносить данные. Однако, по информации участников рынка, пока сотрудники ведомства лишь «собирают обратную связь».

«Ждем», – пишут в профессиональном чате «Курилка 2.0».

Пауза в работе «Электронной путевки» – это серьезная проблема для туроператоров, так как по закону все они (а это более 4000 компаний) обязаны передавать информацию о проданных турах. За нестыковки в данных предусмотрена ответственность в виде исключения из реестра. Напомним, что система создавалась с целью повысить прозрачность туристического рынка и защитить туристов от недобросовестных компаний. Только на первом этапе ее создание обошлось более чем в 500 млн руб.