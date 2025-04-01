Кто имеет право на бесплатную путевку в санаторий

Отдых в санатории давно перестали считать развлечением для пожилых людей. Россияне все чаще готовы променять городскую суету на неделю в лечебно-оздоровительном учреждении. Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, кто может претендовать на бесплатную путевку в санаторий.

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Для начала гражданам необходимо обратиться к терапевту и пройти медицинское обследование. Следует поделиться с врачом всеми деталями состояния организма, даже теми, что кажутся, на первый взгляд, незначительными.

— Согласно приказу Министерства здравоохранения № 281Н, получить путевку по ОМС могут люди с гораздо более широким спектром заболеваний. В этот список входят, например, нарушения сна, мигрень, неврозы, заболевания глаз, варикозное расширение вен и даже гастрит, — объяснил депутат.

По словам эксперта, терапевт на основании результатов медобследования должен выписать направление на специальную комиссию, которая распределяет путевки для лечения в санаториях. При этом возраст не имеет особого значения.

Отличия могут наблюдаться лишь в отдельных регионах РФ. Информацию о предоставляемых путевках следует уточнять в своем субъекте, резюмировал депутат, сообщает News.ru.

Член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб также рассказала, что получить бесплатную путевку в санаторий могут несколько категорий россиян. По ее словам, люди имеют право один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора соцуслуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде.

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