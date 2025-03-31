Туристам не возвращают деньги за отмененную бронь в отеле Анапы

Элитный отель Mövenpick Resort & SPA Anapa задолжал своим постояльцам по 400 тысяч рублей в качестве компенсации за испорченный отпуск. Тем не менее, клиенты ожидают возврата средств уже более трех месяцев.

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Один из отдыхающих заплатил 348 тысяч рублей за резервацию в пятизвездочном отеле. В эту сумму входили шикарные апартаменты, живописные бассейны и обслуживание премиум-класса "ультра всё включено". Из-за инцидента с разливом нефти в Керченском проливе турист изменил планы. Однако, он и еще десятки других клиентов уже свыше трех месяцев не могут получить свои деньги обратно.

Сумма брони у некоторых клиентов достигает миллиона рублей. Администрация отеля не сообщает конкретные сроки возврата. В настоящее время отдыхающие готовят коллективный иск в суд.

Следует отметить, что в Анапе из-за повышения температуры фиксируются новые выбросы нефти. Для очистки загрязненного песка на береговой линии привлечено более 1700 человек – это сотрудники местных администраций, спасатели МЧС, региональные службы спасения и добровольцы.

Напомним, что в декабре прошлого года шторм разломил два танкера "Волгонефть" в Керченском проливе. В результате в море попало около трех тысяч тонн мазута.