Администрация Сочи сообщили о загруженности отелей

Свыше 60% номеров забронировано в отелях Сочи на летний сезон. Гостей курорта примут в 2025 году около 2,4 тыс. объектов размещения, сообщил глава администрации города Андрей Прошунин.

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«Гостей в Сочи летом будут встречать около 2,4 тыс. средств размещения, и уже сегодня в них с июня по август в среднем забронировано свыше 60% номеров», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Мэр также уточнил, что к июню в Сочи откроют 180 пляжей, 10 из которых - новые. Объекты, расположенные в зоне отдыха, проверяют на соответствие нормам и правилам по экологии и безопасности.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.