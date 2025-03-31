Аэропорт Минеральные Воды расширит географию полетов

Аэропорт Минеральные Воды на Ставрополье с переходом на весенне-летнее расписание расширяет географию полетов. Так, будут запущены рейсы в Астану, Батуми и Бодрум, а на внутренних направлениях — в Ижевск, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

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«Новые направления на карте зарубежных рейсов: Астана (авиакомпания "Азимут"), Батуми (авиакомпании "Ред вингс" и "Азимут"), Бодрум (авиакомпания "Ред вингс"). Также запланировано увеличение частоты рейсов в Анталью (авиакомпании "Азимут", "Аэрофлот", "Азур эйр", Southwind), Стамбул (авиакомпания "Азимут") и Тбилиси (авиакомпании "Азимут" и "Ред вингс")», — сообщается в телеграм-канале аэропорта.

На внутрироссийских направлениях из Минвод уже начали выполнять рейсы в Ханты-Мансийск и Нижневартовск (их запустила авиакомпания «Азимут»). С апреля откроется авиасообщение с Ижевском (авиакомпания «Ижавиа»), с мая — рейсы в Надым и Ноябрьск (авиакомпания «Ямал»), с июня — в Омск («Ред вингс») и Ульяновск («Азимут»).

Весенне-летнее расписание действует с 30 марта по 26 октября.

20 марта Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта, который будет обслуживать внутренние направления. Новый терминал оснащен 28 стойками регистрации, 6 пунктами паспортного контроля, 11 выходами на посадку, 5 телескопическими трапами и комфортными зонами ожидания. В течение месяца будет проводиться тестирование систем, после чего терминал начнет работу.

Аэропорт Минеральные Воды имени Михаила Лермонтова — крупнейший на Северном Кавказе. В 2024 году он обслужил 4,86 миллиона пассажиров (на 1,4% больше, чем годом ранее).