В Вологодской области рассказали о планах по развитию туризма

Правительство Вологодской области получит 403 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристской инфраструктуры и событийных мероприятий для привлечения туристов по новому нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Средства распределены по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России на предоставление регионам единой субсидии на туризм на три года - с 2025 по 2027 годы, сообщила пресс-служба губернатора.

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«Вологодской области выделены значительные финансовые средства из федерального бюджета на укрепление туристического потенциала - 403 млн рублей, из которых 139,5 млн рублей - только на текущий год. Федеральную поддержку направим на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в регионе, а также на обустройство туристической инфраструктуры»‎, — привела пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова.

В 2025 году предусмотрено направить 61,9 млн рублей на развитие инфраструктуры областной столицы Вологды в соответствии с туристическим кодом, охватывающим центральную часть города. Кроме того, 20 млн рублей выделено на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в России.

Еще 57,6 млн рублей направят на мероприятия по созданию объектов некапитальной туристической инфраструктуры, расположенных вдоль автомобильных турмаршрутов. Вложения будут способствовать комплексному развитию сферы туризма и улучшению условий для путешественников.

Вологодская область является одним из регионов-лидеров культурно-познавательного, религиозного, событийного, круизного, сельского, охотничьего, экологического, активного, лечебно-оздоровительного, спортивного туризма. В области расположено 2,5 тыс. объектов культурного и исторического наследия, 189 особо охраняемых природных территорий, создано более 330 туристических маршрутов. Турпоток в 2024 году увеличился на 7,9% - до 4,1 млн человек.