В Нижегородской области вводят турналог

В Балахнинском округе Нижегородской области вводят туристический налог с 1 апреля.

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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Городецкий и Кстовский округа ввели турсбор с 1 января.

Размер налога — 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Кисловодск получит 110 млн рублей на улучшение туристической инфраструктуры и ключевых объектов города.