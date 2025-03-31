В Дагестане запустят новый туристический маршрут

Власти Дагестана собираются разработать авторский туристический маршрут по региону, ориентированный на гостей из Белоруссии. Договоренность об этом была достигнута на международной выставке «Отдых-2025» в Минске.

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«Одним из ключевых итогов участия Дагестана в выставке стало достижение договоренности о разработке и запуске авторского туристического маршрута по Республике Дагестан, ориентированного исключительно на граждан Республики Беларусь. Маршрут будет реализован в рамках прямой полетной программы Минск — Махачкала — Минск, что обеспечит удобство и доступность для туристов», — сообщается в телеграм-канале регионального Минтуризма.

В ходе выставки участники дагестанской делегации, в которую вошли представители министерства и ведущих туроператоров, также заключили соглашения об обмене туристическими группами с ведущими туроператорами и турагентствами Белоруссии.

«На сегодняшний день Республика Беларусь активно расширяет сотрудничество с регионами Северного Кавказа, в том числе в сфере туризма. Курорты юга России — как морские, так и горнолыжные — становятся все более популярными среди белорусских туристов», — отмечается в сообщении дагестанского ведомства.

27-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025» проходила в Минске с 27 по 29 марта. Российская Федерация была представлена на ней 16 регионами, в том числе Дагестаном и Кабардино-Балкарией.