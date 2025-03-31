В Дагестане запустят туристический маршрут для белорусских путешественников

«Это Кавказ»

Власти Дагестана собираются разработать авторский туристический маршрут по региону, ориентированный на гостей из Белоруссии. Договоренность об этом была достигнута на международной выставке «Отдых-2025» в Минске.

В Дагестане запустят новый туристический маршрут
© РИА Новости
«Одним из ключевых итогов участия Дагестана в выставке стало достижение договоренности о разработке и запуске авторского туристического маршрута по Республике Дагестан, ориентированного исключительно на граждан Республики Беларусь. Маршрут будет реализован в рамках прямой полетной программы Минск — Махачкала — Минск, что обеспечит удобство и доступность для туристов», — сообщается в телеграм-канале регионального Минтуризма.

В ходе выставки участники дагестанской делегации, в которую вошли представители министерства и ведущих туроператоров, также заключили соглашения об обмене туристическими группами с ведущими туроператорами и турагентствами Белоруссии.

«На сегодняшний день Республика Беларусь активно расширяет сотрудничество с регионами Северного Кавказа, в том числе в сфере туризма. Курорты юга России — как морские, так и горнолыжные — становятся все более популярными среди белорусских туристов», — отмечается в сообщении дагестанского ведомства.

27-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025» проходила в Минске с 27 по 29 марта. Российская Федерация была представлена на ней 16 регионами, в том числе Дагестаном и Кабардино-Балкарией.

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