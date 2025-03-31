Из-за туроператора группа детей осталась ночевать в аэропорту

Около 160 детей, которые должны были отправиться на каникулы в Китай, оказались заблокированы во Владивостоке. Причиной стал недобросовестный туроператор, организовавший поездку с нарушениями закона. Сейчас детей постепенно отправляют домой, но все дополнительные расходы – включая проживание, питание и обратные билеты – родителям пришлось взять на себя.

© РИА Новости

Ничего не предвещало беды

Любовь, мама 10-летнего мальчика из Южно-Сахалинска, рассказала, что узнала о туристической программе «Курс на Восток» от подруги. Та годом ранее уже отправляла своего ребенка в путешествие по России через компанию Lucky Travel, и поездка прошла без проблем. В рамках тура в Китай детям обещали: экскурсии по Владивостоку, поездку в китайский Яньцзи, программу с местными гидами, посещение горячих источников, различные развлекательные мероприятия.

«Я скинула все документы, которые были необходимы, через несколько дней скинули билет во Владивосток ребёнку туда и обратно. 27-го числа мы отправляли детей из Южно-Сахалинска, еще наша шестая школа детишек своих с учителем отправляла – то есть очень большая организация. Мы перечисляли деньги на счет, потом выяснилось, что процентов тридцать-сорок родителей сказали, что перечисляли по номеру телефона», – рассказала женщина VL.ru.

Во Владивостоке дети остались довольны экскурсионной программой. 29 марта они побывали в Приморском океанариуме, потом отправились смотреть представление в дельфинарии. Тем временем родителям сообщили шокирующую новость: поездка в Китай отменяется. Как выяснилось, туроператор не оформил необходимые документы для пересечения границы, не оплатил транспорт и проживание. По словам Любови, после обращения родителей в прокуратуру представители краевого министерства туризма заверили, что сделают все возможное для организации поездки в Китай.

«Мы все выдохнули – хорошо, хоть дети поедут. Потом попросили списки детей. Провели опрос, кто согласен ехать в Китай – все согласны. Дети счастливые: "Мама, нам сказали, что мы едем, я собрал все вещи, в 6 часов мы должны выехать на автобусах!" И через пару часов сообщают о том, что никто никуда не поедет», – поделилась мама школьника.

Что пошло не так

Региональные министерства подключились к решению проблемы, однако бюджетных средств на организацию поездки не нашлось. Сумма, необходимая для четырехдневного тура в Китай, составила 37 760 рублей с человека. Некоторые родители готовы были оплатить поездку самостоятельно. Однако возникла юридическая сложность: доверенность на ребенка (как в случае Любови) была оформлена на конкретную учительницу, которая заявила «все мои курильчане не поедут». Соответственно, сын южносахалинки тоже лишился возможности отправиться в запланированное путешествие.

Ситуация начала выходить из-под контроля. Бронирование в гостинице истекло 29 марта, а к вечеру выяснилось, что у организаторов не осталось средств даже на детские обеды. Вожатые вынуждены были из собственного кармана оплачивать детям еду, а на ужин ребятам пришлось заказывать фастфуд.

Позже родителям поступили противоречивые сообщения: сначала пообещали полностью обеспечить детей проживанием, трехразовым питанием и развлекательной программой за государственный счет. Однако вскоре эти обещания были нарушены, и все расходы легли на плечи родителей. Это стало последней каплей в череде обманутых ожиданий.

Обманутые детские ожидания

Многие семьи оказались в сложной ситуации из-за срыва поездки. Среди пострадавших – родители, отправившие в тур сразу нескольких детей. Некоторые специально брали кредиты, чтобы оплатить детям эти каникулы. Особенно трогательный случай произошел с девочкой, получившей путевку в подарок на день рождения – как раз в день, когда стало известно о срыве тура. Дети тяжело переживали новость, многие плакали от разочарования.

«Когда взрослых обманули, взрослые бы сказали – такой путь. А когда детей обманывают – это детское ожидание, эти глаза. Я набирала полные легкие воздуха и говорила сыну, смотри, какое у тебя приключение, ты его не забудешь никогда. А у самой сжималось все – у меня ребёнок китайский учит, он уже повторил все слова… Дети 10, 8, 14 лет, до такой степени детское ожидание – и вот так сделать», – делится эмоциями Любовь.

Когда родители осознали, что самостоятельная организация возвращения детей обойдется дешевле, они начали срочно искать авиабилеты. Однако приобрести места для целых групп из каждого региона оказалось крайне сложно. Любови, как и другим родителям, пришлось в срочном порядке переоформлять билеты для своего ребенка. В ее случае это произошло в три часа ночи с дополнительной оплатой в 6 тысяч рублей. Некоторым семьям изменение билетов обошлось в 14-20 тысяч рублей.

Текущая ситуация

Сын Любови уже вылетел из Владивостока в сопровождении старших товарищей, что позволило избежать дополнительных расходов на проживание и питание. Другим школьникам пока не так повезло – часть группы улетела ночным рейсом, другие все еще ожидают вылета. Особенно сложная ситуация сложилась для детей из Магадана и с Курильских островов. Из-за отсутствия прямых рейсов им приходится возвращаться с пересадками в других городах. Некоторым предстоит ждать стыковочный рейс до двух суток.

Пока во Владивостоке остались две группы: 41 человек (из них шесть взрослых) – из Камчатского края и 29 человек (из них пять взрослых) – из Магаданской области. Как сообщила уполномоченная по правам детей в Приморье Ольга Романова, проживание и питание родители обеспечивают сами, а досуг – правительство Приморского края.

Согласно официальной информации Минобра, расходы на проживание и питание застрявших во Владивостоке детей могут покрываться двумя способами: либо за счет средств регионов, откуда прибыли школьники, либо за счет самих родителей. По предварительной информации, Камчатский край выразил готовность взять на себя эти расходы. Однако, как сообщает мама одной из участниц группы (девочка до сих пор находится во Владивостоке), к ней пока никто не обращался по вопросу оплаты гостиницы.