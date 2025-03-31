Росавиация оценила пассажиропоток российских авиакомпаний

В январе-феврале российские авиакомпании перевезли 3,8 млн пассажиров на международных рейсах, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост продемонстрировали направления за пределами СНГ. Об этом говорится в отчете Росавиации.

© tourdom.ru

В то же время на внутренних рейсах спрос сократился на 3,1% – до 10,9 млн пассажиров.

Общий объем перевозок за 2 месяца составил 14,8 млн человек, что на 1,6% меньше, чем в 2024-м, но на 7% больше, чем в 2023 году. При этом пассажирооборот (учитывающий не только количество пассажиров, но и дальность перелетов) остался практически без изменений – 39,4 млрд пассажиро-километров (+0,1%).

Более 70% перевозок обеспечили пять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия», «Уральские авиалинии».

Эксперты связывают рост международного трафика с укреплением рубля, что сделало зарубежный отдых более доступным для россиян, а также с увеличением потока трудовых мигрантов.