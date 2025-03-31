Туристы вывели борьбу за билеты РЖД на новый уровень

Борьба за билеты в южные поезда перед летним сезоном вышла на новый уровень. Туристы из Уфы хотят иметь равные права с пассажирами из Сибири при покупке мест в поезде № 203 Томск – Анапа, который выходит из пункта отправления за двое суток до прибытия в Башкортостан. Система бронирования за 90 суток до отправления открывает возможность покупки полок в этом составе в сибирском городе, а также еще десятке станций, которые он проходит в тот же день. Омичи и челябинцы могут попытаться найти в нем места через день, уфимцы – через два и так далее по мере построенного графика движения поезда.

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«Мне нужны билеты в Ейск, а это единственный поезд, который идет по самой ближней к нему ветке из Уфы. От начальной станции продажи открыты, а я ещё двое суток должна ждать и смотреть, как билеты раскупают. Билеты должны выходить в продажу за 90 суток от начальной станции и одновременно для всех жителей России», – негодуют пассажиры в соцсетях.

Что интересно, градус возмущения повысили сами сотрудники горячей линии:

«Мне там дважды сказали, что билеты открываются за 90 суток с начальной станции отправления и одновременно для всех жителей страны».

На самом деле это не так. В правилах на сайте РЖД прописано, что «продажи билетов с промежуточных станций открываются за 90 дней до отправления с них, а не из начального пункта».

Такая мера введена в пользу жителей дальних регионов, чтобы у них была возможность ехать из Томска в Анапу почти четверо суток. Или из Тынды туда же все 6 дней. У тех же уфимцев уехать на Черноморское побережье гораздо больше шансов – помимо формирующихся здесь составов, есть еще и масса проходящих. Что касается Ейска, то здесь все верно – поезд № 203 единственный, на пути в Краснодар он уходит на наиболее близкую ветку к Ейску и делает остановку на станции Староминская – Тимашевск, откуда напрямую можно отправиться в Ейск.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за мазута в Анапе туристы заинтересовались отдыхом в Ейске – в некоторых отелях там уже закончились номера на июль.