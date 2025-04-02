Стало известно, куда мечтают отправиться дети

Больше всего российские дети мечтают поехать на Черное море, а в числе необычных желаний оказались плато Путорана и парк львов "Тайган" в Крыму. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Туроператор "Алеан", который ежегодно проводит конкурс рисунка "Место в России, где я мечтаю побывать", изучил работы художников и раскрыл топ направлений, куда хотят отправиться юные путешественники. В число самых популярных мест вошли Черное море (22% детей хотят на курорты Краснодарского края, 8% - в Крым), Санкт-Петербург, Москва, озеро Байкал, Северный Кавказ, Дальний Восток, Калининградская область и Алтай.

Из самых оригинальных мест для путешествий дети назвали сафари-парк "Тайган" и розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму, плато Путорана в Красноярском крае, озеро Джека Лондона в Магаданской области, плато Маньпупунёр в Республике Коми.