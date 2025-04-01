Майские на Кавминводах: что посмотреть, где жить, что пробовать

Из аэропорта Минеральные Воды за 57 минут можно на электричке доехать до солнечного Кисловодска. Билет обойдется в 250 рублей. В городе находится крупнейший в Европе рукотворный нацпарк «Кисловодский», в котором стоит прогуляться по Долине роз с десятками сортов цветов.

Любители культуры могут сходить в театр-музей «Благодать». В его афише — спектакли, литературные вечера и театральные ужины, в музее — мемуары, личные вещи и редкие фотографии представителей русской эмиграции.

В 45 минутах на электричке от Кисловодска находится Пятигорск. Билет стоит 133 рубля. Здесь must-see: подземное озеро Провал и находящиеся недалеко от него Бесстыжие ванны — природный бассейн с минеральной водой под открытым небом. На канатке можно подняться на гору Машук, а после сходить в Театр оперетты на музыкальную комедию, классическую оперу или музыкально-поэтический вечер.

В 12 км от Пятигорска находится озеро Тамбукан, грязь из которого не уступает грязи Мертвого моря. К водоему можно добраться на такси, как и до Железноводска, где можно прогуляться по Курортному парку и сфотографироваться возле Пушкинской галереи. Рядом с ней есть табличка с QR-кодом для скачивания аудиогида.

В Железноводске стоит увидеть и Каскадную лестницу. Здесь установлена единственная в мире книга-бювет. Внутри конструкции с эффектной подсветкой — тексты Лермонтова и кран с ессентукской минералкой. Если повезло с погодой, можно прогуляться до пещеры вечной мерзлоты на горе Развалка и полюбоваться видами с горы Железной.

В 28 км от Железноводска расположены Ессентуки. Электричка обойдется в 119 рублей. Здесь стоит заглянуть в Цандеровский институт механотерапии. Сегодня это единственный в России музей дореволюционных реабилитационных аппаратов, где за 260 рублей можно опробовать раритетные тренажеры.

Самое же красивое здание в Ессентуках — грязелечебница имени Семашко, вход в которую украшен колоннами и скульптурами. Это одно из старейших лечебных заведений России, где и сегодня ежедневно проводят до 2500 процедур.

В Кисловодске бюджетный вариант — «Скала» на улице Солженицына (от 4450 рублей за сутки), премиум — Green Resort 4 (от 10 700 рублей). В Пятигорске вид на Машуковский лес открывается из гостиницы «Затерянный рай у Машука» (от 5000 рублей). Более доступный вариант — гостиница «Оливия» в паре сотен метров от центра города (от 2600 рублей).

В Железноводске от 3400 рублей обойдется ночь в гостевом доме «Эдем». За люкс в санатории «Плаза СПА» придется заплатить от 20 000 рублей за ночь. В Ессентуках Park & House Hotel предлагает номера от 4500 до 10 400 рублей.

В городах Кавминвод кроме электричек, общественного транспорта и такси можно воспользоваться арендованным автомобилем (от 5000 рублей за сутки). В аэропорту Минвод есть каршеринг (от 7,5 рублей в минуту или 1500 рублей в день). Бензин, страховка и сезонное обслуживание включены в стоимость.

В Пятигорске стоит прокатиться на редком трамвае — его колея одна из трех сохранившихся в России шириной в метр. Такая же есть еще в Евпатории и Калининграде.

В Кисловодске ресторан «Мед» предлагает панорамный вид на Березовское ущелье и авторскую кавказскую кухню. В «Чайном домике», заведении с 20-летней историей, в окружении сосен на вершине нацпарка подают разнообразные чаи и десерты. Например, «Райское яблочко» местных сортов, запеченное с изюмом, курагой и местным медом, и хрустящие блинчики.

Заведения Пятигорска славятся не только вкусной едой, но и исторической атмосферой. Например, в «Санта Фе» есть те самые эклеры со вкусом из детства. На втором этаже заведения — ресторан европейской и японской кухонь с демократичными ценами.

В Железноводске на живописном берегу озера «30-ка» в одноименном ресторане подают более десяти видов кавказского шашлыка. Хит среди первых блюд — солянка.

В соседних Ессентуках стоит попробовать местный стритфуд — греческий гиро или грузинские хинкали. За бокалом игристого в вечернем платье или сытным буйабесом или шурпой из баранины после прогулки можно зайти в Park City Resto возле филармонии.

Обязательный атрибут любого, кто приехал на Кавминводы, — бюветница. Туристы уверяют: пить воду из такой кружки гораздо вкуснее. Другой популярный подарок — косметика из тамбуканской грязи. Все это можно купить в многочисленных сувенирных лавках и магазинах.

В Кисловодске же и вовсе есть проспект, который уже несколько лет носит звание лучшей торговой улицы России. На Карла Маркса можно найти, например, авторские украшения в «Янтарной комнате» или кизлярские ножи в одноименной мастерской.

В многочисленных лавках продается и чай из местных трав. Каждый город славится своим. Так, на рынках Железноводска можно купить успокаивающий сбор из боярышника, донника, мяты, лаванды и мелиссы. В Ессентуках — из мускатного шалфея, первоцвета, рододендрона, жасмина, листьев малины и каркаде.