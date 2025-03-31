Генпрокуратура выявила массовые нарушения при продаже авиабилетов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ выявила массовые нарушения при продаже билетов на самолеты. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного органа.

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Так, в ходе проверки установлено, что при оформлении билетов через кассы по всей стране с пассажиров незаконно удерживали дополнительные 185 руб. без их согласия.

Как выяснилось, эти средства взимались АО «ТКП» якобы за оформление электронных билетов и перевод денег авиакомпаниям. Однако такая практика, по мнению прокуроров, являлась скрытой наценкой, принесшей компании несколько млрд руб. незаконного дохода.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, признав действия АО «ТКП» противоправными, и взимание платы прекращено. Параллельно ФАС по обращению Генпрокуратуры подтвердила факт навязывания дополнительных платежей и для билетных агентств. Ведомство выдало компании официальное предупреждение с требованием прекратить нарушать антимонопольное законодательство.

Отметим, что «ТКП» еще в прошлом году отказалась от таксы ZZ, которую взимали с пассажиров, однако вместо нее ввели дополнительный сбор для билетных агентств.