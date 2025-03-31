Из Минвод и Махачкалы запустят дополнительные рейсы

Авиакомпания «Азимут» в преддверии майских праздников запустит дополнительные рейсы по маршрутам Сочи — Махачкала и Минеральные Воды — Пермь.

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Рейс А45 157/5158 Сочи — Махачкала — Сочи будет выполнен 28 апреля. Вылет из Сочи запланирован в 11:50, прибытие в дагестанскую столицу — в 13:20. В обратном направлении борт отправится в 14:20 и приземлится в Сочи в 15:45, сообщается на сайте перевозчика.

Рейс A46127/6128 Минеральные Воды — Пермь — Минеральные Воды запланирован дважды. Вылет из Минвод состоится 25 апреля и 9 мая, из Перми борт отправится 26 апреля и 10 мая. Согласно расписанию, из Минеральных Вод рейс отправится в 23:05, посадка в Перми в 04:15 по местному времени, в обратном направлении отправление запланировано в 05:15 по местному времени, посадка в Минеральных Водах — в 06:35 по московскому времени.

Билеты уже поступили в продажу.