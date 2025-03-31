Бердск стал лидером по развитию туристической инфраструктуры

В НСО подвели итоги реализации проекта «Земля для туристов», в рамках которой в регионе строилась туристическая инфраструктура, развивались новые, интересные для путешественников направления. Также были названы самые посещаемые туристами места.

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Как отметила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко, в НСО среди популярных туристических объектов выделяются 68 мест, в том числе озёра Горькое и Чаны, «Сибирскую монету» и реку Обь.

«Однако наибольшей популярностью пользуется бердское Обское водохранилище, куда приезжают туристы из соседних регионов, таких как Томская и Кемеровская области, а также Алтайский край. Лидерами по развитию туризма в регионе также являются Маслянинский район, Искитим и Колывань с известной страусиной фермой. Все эти места отличаются хорошей транспортной доступностью», - рассказала Фоменко в разговоре с «МК-Новосибирск».

В общей сложности в Бердске в рамках реализации проекта были определены 27 земельных участков, которые подходят для создания зон отдыха, кафе, гостиниц и других объектов индустрии гостеприимства.