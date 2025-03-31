В Москве рассказали о новых трендах экотуризма

Москва активно развивает проекты, объединяющие туризм и экологическое просвещение. В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как зеленые зоны способствуют развитию экомаршрутов, привлекая туристов к уникальным природным объектам.

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В столице множество территорий, которые позволяют жителям отдыхать на природе, не покидая города. Их сохранению и развитию уделяется большое внимание в новом законе о зеленом фонде Москвы. Эти природные уголки привлекают горожан живописными пейзажами, богатой растительностью и возможностью расслабиться на свежем воздухе. При этом у москвичей растет интерес к получению новой информации, и в том числе об окружающей среде.

Особой популярностью пользуются программы эколого-просветительских центров Департамента природопользования и охраны окружающей среды, расположенных на зеленых территориях. Они нацелены на экологическое просвещение горожан. Побывав на экскурсиях экоцентров, можно отдохнуть на природе и получить новые знания. Их участники узнают, как выстроены взаимосвязи в природе, какие виды деревьев, кустарников и трав произрастают на той или иной территории, каких животных можно здесь встретить и как вести себя в этом случае.

Одним из познавательных путешествий может стать экскурсия «Там на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Маршрут экоцентра «Кузьминки» проходит по отдаленной части парка возле Московской кольцевой автомобильной дороги. Гости прогуливаются по лесным тропам, луговым участкам и молодым посадкам, наблюдая заросли черной ольхи, маньчжурского ореха, берез, сосен и рябин. Прогулка сопровождается информацией о местных растениях, животных и единой экосистеме леса. Об этом также сообщают стенды, установленные на маршруте. На прогулке можно послушать пение птиц и даже встретить лису или ласку.

Не менее насыщенной будет экскурсия в природно-историческом парке «Битцевский лес». Она знакомит с разнообразным ландшафтом зеленой зоны, ее историей и интересными фактами. На прогулке представители экоцентра «Битцевский лес» расскажут о богатой флоре и фауне территории, где зарегистрировано 592 вида сосудистых растений и не менее 156 видов позвоночных животных. Участников экскурсии знакомят с этапами роста леса и его естественного восстановления. Им показывают, как специалисты определяют возраст дерева, демонстрируют подкормочную площадку для зверей и птиц, объясняют, когда стоит их подкармливать и как делать это правильно.

Насыщена фактами и интересными встречами прогулка по уникальной территории «Лосиного Острова», которую проводит одноименный экоцентр. Особенность национального парка заключается в том, что его часть находится в административных границах города.

В числе интересных представителей флоры — ольха серая, камыш, ирис-касатик, а также водоросль трентеполия, растущая на коре деревьев. В березовой роще туристы узнают о существовании 60 видов берез в природе. В дубраве им рассказывают, как цветет дуб и что скрывается под названием «дубовые яблоки». Зимой на открытых участках «Лосиного Острова» можно встретить лосей, давших название этой зеленой территории. Летом такие встречи маловероятны — жара делает их ночными животными, передает официальный сайт мэра Москвы.