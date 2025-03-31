Чиновники призвали отели Казани снизить цены для туристов

Отельерам Казани стоит задуматься о пересмотре ценовой политики, поскольку завышенные расценки на проживание уже привели к заметному снижению турпотока. Об этом сообщили в Госкомитете Татарстана по туризму, представив соответствующие данные.

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Статистика показывает, что в первом квартале загрузка отелей составила лишь 25–35%, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 45–55%. Такое резкое падение объясняется прежде всего высокой стоимостью номеров. Как отмечают в Ассоциации турагентств Татарстана, многие туристы отказываются от поездки в Казань именно из-за дороговизны проживания, выбирая более доступные направления с не менее интересной программой.

Госкомитет рекомендует отельерам более взвешенно подойти к ценообразованию, особенно в преддверии весенне-летнего сезона 2025 года. Это поможет избежать недозагрузки гостиниц. Также ведомство советует активнее сотрудничать с туроператорами, предлагая им специальные условия для групповых заездов.

Ранее, в январе 2025 года, глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов уже обращал внимание на замедление роста числа гостей. Он подчеркнул, что Казань стала одним из самых дорогих для туристов городов России. Согласно данным аналитиков Hotel Advisors, в 2024 году средняя стоимость номера в отелях категории 3–4 звезды в столице Татарстана выросла на 26,8%, достигнув 8,4 тыс. руб. за ночь. Для сравнения: в Санкт-Петербурге цены увеличились на 9,2% (до 7,5 тыс. руб.), а в Москве – на 31,6% (до 9,6 тыс. руб.).

На этом фоне туристы все чаще отдают предпочтение краткосрочной аренде квартир. По информации, которую привел Иванов, около половины всех бронирований в Казани сейчас приходится именно на этот сегмент.