В Музеях Московского Кремля пожаловались на недостаток посетителей

Количество посетителей Музеев Московского Кремля с начала пандемии упало в три раза и до сих пор держится на этом уровне, рассказала ТАСС директор ММК Елена Гагарина. Она полагает, что сегодня оснований надеяться на восстановление допандемийных показателей нет.

До пандемии мы принимали до 19,5 тыс. посетителей в день, в год было более 3 млн. Показатель за 2024 год — 1,3 млн, — поделилась цифрами Гагарина.

По ее словам, причины столь низкой посещаемости заключаются в том, что китайские туристы не слишком охотно идут в музеи Кремля, а количество туристов из других стран «ничто по сравнению с тем, что было до пандемии». Российским же туристам сегодня достаточно сложно приезжать в Москву.

Я не говорю о москвичах. Москвичи, конечно, приходят. Приходят и на наши выставки, приходят на различные занятия и лекции, которые мы проводим. Но для тех, кто приезжает из других мест, это проблема, потому что транспорт очень дорогой, жилье очень дорогое, питание, а покупательная способность у людей упала. Все, что связано с досугом, становится очень накладным, — посетовала директор ММК.

Гагарина отмечает, что столь низкие показатели «очень обидны и печальны», учитывая то, что музеи работают именно для туристов. Директор сожалеет, что туристы не видят результаты их труда, и надеется, что будущим летом ситуация изменится в лучшую сторону.