В Музеях Московского Кремля пожаловались на недостаток посетителей

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Количество посетителей Музеев Московского Кремля с начала пандемии упало в три раза и до сих пор держится на этом уровне, рассказала ТАСС директор ММК Елена Гагарина. Она полагает, что сегодня оснований надеяться на восстановление допандемийных показателей нет.

В Музеях Московского Кремля пожаловались на недостаток посетителей
© РИА Новости
До пандемии мы принимали до 19,5 тыс. посетителей в день, в год было более 3 млн. Показатель за 2024 год — 1,3 млн, — поделилась цифрами Гагарина.

По ее словам, причины столь низкой посещаемости заключаются в том, что китайские туристы не слишком охотно идут в музеи Кремля, а количество туристов из других стран «ничто по сравнению с тем, что было до пандемии». Российским же туристам сегодня достаточно сложно приезжать в Москву.

Я не говорю о москвичах. Москвичи, конечно, приходят. Приходят и на наши выставки, приходят на различные занятия и лекции, которые мы проводим. Но для тех, кто приезжает из других мест, это проблема, потому что транспорт очень дорогой, жилье очень дорогое, питание, а покупательная способность у людей упала. Все, что связано с досугом, становится очень накладным, — посетовала директор ММК.

Гагарина отмечает, что столь низкие показатели «очень обидны и печальны», учитывая то, что музеи работают именно для туристов. Директор сожалеет, что туристы не видят результаты их труда, и надеется, что будущим летом ситуация изменится в лучшую сторону.