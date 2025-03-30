В городах-курортах Крыма запустят морские трамвайчики

runews24.ru

В приморских города Крыма планируется запуск морского общественного транспорта, предназначенного для перемещения отдыхающих между различными районами населенных пунктов.

В городах-курортах Крыма запустят морские трамвайчики
© РИА Новости

Для сообщения между портами будут курсировать паромы. Об этом сообщил председатель комитета по курортам и туризму Госсовета Крыма Роман Тихончук.

Уверен, что в скором времени ситуация улучшится, включая и развитие морских перевозок, – рассказал в интервью радиостанции «Спутник в Крыму» Тихончук.

По его мнению, данному направлению развития Крыма в будущем дадут толчок.

Необходимо связать крымские города – Евпаторию, Севастополь и Ялту. Сейчас сложно назвать точные сроки реализации проектов. Но концепция развития портовой инфраструктуры существует и уже не только на бумаге, – сообщил Тихончук.

Кроме того, есть инвесторы, проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов. Это позволит, по словам Романа Тихончука, запускать внутри городов-портов полуострова морские трамвайчики в курортный сезон.

Отдых в России