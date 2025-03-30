В городах-курортах Крыма запустят морские трамвайчики

В приморских города Крыма планируется запуск морского общественного транспорта, предназначенного для перемещения отдыхающих между различными районами населенных пунктов.

Для сообщения между портами будут курсировать паромы. Об этом сообщил председатель комитета по курортам и туризму Госсовета Крыма Роман Тихончук.

Уверен, что в скором времени ситуация улучшится, включая и развитие морских перевозок, – рассказал в интервью радиостанции «Спутник в Крыму» Тихончук.

По его мнению, данному направлению развития Крыма в будущем дадут толчок.

Необходимо связать крымские города – Евпаторию, Севастополь и Ялту. Сейчас сложно назвать точные сроки реализации проектов. Но концепция развития портовой инфраструктуры существует и уже не только на бумаге, – сообщил Тихончук.

Кроме того, есть инвесторы, проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов. Это позволит, по словам Романа Тихончука, запускать внутри городов-портов полуострова морские трамвайчики в курортный сезон.