Пять непопулярных и недооцененных регионов России для путешествий

Рассказываем, что выбрать вместо популярных направлений для путешествий.

© Чемпионат.com

«Россия — огромная страна с богатым культурным наследием, удивительной природой и потрясающими традициями гостеприимства. Вот только исследовать её по-настоящему, заглядывая в самые интересные уголки, удаётся немногим — большинство сосредотачиваются на одних и тех же признанных туристических центрах. Да, Москва, Петербург и Казань — прекрасные города, где обязательно стоит побывать. Но Кызыл и Анадырь ничуть не хуже — просто в силу обстоятельств туризм здесь развит не так хорошо. Чтобы хотя бы немного изменить эту ситуацию, расскажу о пяти самых, на мой взгляд, недооценённых путешественниками регионах России», - Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Калмыкия: степные просторы и буддийское наследие

В Калмыкии удивительно спокойно – здесь мало людей и бескрайние степи, которые дарят ощущение уединения и свободы. В апреле в республике начинается сезон цветения тюльпанов, и степь превращается в пёстрый ковёр, раскинувшийся до самого горизонта. На этом завораживающем фоне проходят культурно-этнографические фестивали, где можно познакомиться с самобытной культурой региона и погрузиться в традиции буддизма.

Главные рукотворные достопримечательности Калмыкии тоже вдохновлены буддизмом: это Золотая обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм в Европе и Золотые ворота Алтн Босх, пройдя через которые человек обретает духовную чистоту.

Добраться до Элисты из Москвы можно прямым рейсом и всего за три часа, а остановиться лучше в традиционных кибитках или современных глэмпингах. А в качестве активного отдыха – прокатиться по степи на лошадях или даже верблюдах. Ну и попробовать знаменитое калмыцкое мраморное мясо и солёный чай джобма – считается, что от жары средства лучше нет во всём мире.

Республика Коми: нетронутая тайга и тысячелетняя культура

Путешествие в Коми похоже на погружение в мир нетронутой природы и завораживающих, почти инопланетных пейзажей. Среди главных достопримечательностей – загадочное плато Маньпупунёр, чьи каменные великаны поражают необычной формой и спорным происхождением. А расположенные по соседству (по меркам Коми, конечно) заповедные территории национального парка «Югыд ва» позволяют увидеть северную тайгу во всей её девственной красе.

Славится Коми и самобытными традициями: путешественника почти наверняка пригласят в дом и угостят аутентичными блюдами – шаньгой, открытым пирогом с тонким слоем сытной или сладкой начинки и кислыми щами азя шыд. А для любителей активного отдыха регион предлагает сплавы по чистейшим северным рекам, пешие маршруты по Уральским горам и наблюдение за дикой природой.

Чукотка: вечная мерзлота и арктическая экзотика

Земли Чукотки, открытые снегам и ветрам, словно «законсервировали» множество уникальных природных чудес и древних культурных традиций. Чукотские и эскимосские поселения помогают ближе познакомиться с образом жизни народов, веками выживающих в экстремальных условиях. Национальный парк «Берингия» поражает богатством северной фауны, а остров Врангеля, охраняемый ЮНЕСКО, стал последним пристанищем мамонтов и остаётся царством белых медведей.

Одно из самых загадочных мест региона, Китовая аллея на острове Итыгран, представляет собой древний культовый комплекс, построенный из гигантских костей китов. В холодное время года прямо над ним вспыхивает небо – загорается северное сияние. А из местных деликатесов стоит обязательно попробовать мясо моржа и свежайшую строганину из оленины или рыбы.

Республика Тыва: сердце шаманской Сибири

Трудно найти другой регион, где традиции шаманизма и величественная природа так органично слились воедино. В Кызыле установлен монумент, обозначающий географический центр Азии, а неподалеку расположена уникальная Убсунурская котловина, включённая в список ЮНЕСКО.

Здесь в пределах одного региона можно встретить и пустыни, и горные леса, и степи. Тыва славится древними шаманскими ритуалами, позволяющими заглянуть в мир предков, а её традиционное горловое пение – одно из самых необычных культурных явлений, в котором можно услышать саму природу.

Путешественникам стоит посетить знаменитый Тывинский национальный музей, где хранятся сокровища скифского золота, найденные в курганах. А в местных поселениях можно попробовать настоящий кумыс и познакомиться с бытом кочевых скотоводов, который не сильно изменился с течением веков.

Курганская область: скрытая жемчужина Урала

Малоизвестная, но богатая на удивительные места Курганская область часто остаётся незаслуженно обделённой вниманием россиян, путешествующих по Уралу. А ведь здесь есть и легендарное Медвежье озеро, воды которого по составу напоминают знаменитое Мёртвое море. И старинный величественный Далматовский монастырь со святым источником. И интересный, немного сказочный Дом инженера Остапца – редкий образец деревянного зодчества в стиле модерн.

А за пределами городов простираются бескрайние уральские степи, особенно прекрасные летом, когда природа расцветает, превращая регион в идеальное место для спокойного экотуризма.