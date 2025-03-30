«Мрия» объявила о совместной акции с Novaya Riga Outlet Village

В честь “Закрытой распродажи” 5-6 апреля Novaya Riga Outlet Village и курорт «Мрия» объединились, чтобы порадовать покупателей. Только 5 и 6 апреля совершайте покупки в аутлете и получите шанс выиграть незабываемое путешествие для всей семьи на курорт премиум-класса на черноморском побережье — «Мрия». Совершайте покупки в Novaya Riga Outlet Village и регистрируйте чеки на сумму от 15 000 рублей (при единоразовой покупке). В акции участвуют чеки только от 5 и 6 апреля.

© Пресс-служба

Помимо розыгрыша в Novaya Riga Outlet Village 5 и 6 апреля пройдет “Закрытая распродажа”, где посетителей ждут специальные предложения, скидки и подарки от мировых брендов.

© Пресс-служба

Победителей ждут пять ночей премиального отдыха в Королевском Люксе на одном из лучших курортов — «Мрия». Просторные апартаменты с элегантным интерьером включают гостиную, две спальни с санузлами и террасу с шезлонгами. Из окон открываются захватывающие виды Крымской Ривьеры. Уютные зоны отдыха, обеденный стол и рабочее пространство делают пребывание комфортным, а авторский дизайн, продуманное освещение и роскошные фактуры создают атмосферу уединения и комфорта. На каждом этаже — всего один королевский люкс, а VIP-бассейн находится всего в нескольких шагах.

Novaya Riga Outlet Village - торговой центры под открытым небом со скидками круглый год до 70%. И только в период распродаж и специальных предложений скидки достигают рекордных 80%. Все зарубежные и российские бренды представлены от официальных представителей, что подтверждает оригинальность товаров.

“Мрия” — мировой курорт премиум-класса на южном берегу Крыма и драйвер развития индустрии гостеприимства в России. Он включает пятизвездочный отель на 399 номеров, 37 вилл, многопрофильный медицинский комплекс Mriya Life, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, центр винного туризма WINEPARK, Японский сад, семейный тематический парк Дримвуд, 24 ресторана разных кухонь мира, бары, яхтенную марину и тридцатиметровый маяк. За годы работы курорт получил международное признание и удостоился более 100 мировых и российских наград индустрии.