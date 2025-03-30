Названа стоимость «бюджетного» отдыха для российской семьи

Речь идёт о путешествиях внутри страны. Соотечественники рассчитывают эту сумму для оплаты проезда и недельного проживания с двухразовым питанием в гостинице.

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Рост цен на отели с двумя или тремя звёздами в этом году составит 10-12%, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Большинство российских семей — папа, мама, ребёнок — хотят уложиться на неделю примерно в 150 тысяч рублей. Это подавляющее большинство. Я сейчас беру отдых по России, понятно, если отдых за рубежом, то там сумма больше. Естественно, входит сюда дорога, как правило, на собственном автомобиле, потому что у нас билет на самолёт больших [денег стоит — прим. ГМ], проживание и как минимум двухразовое питание — завтрак, ужин — в эти деньги должны входить. В России всё хорошо с отелями одна, две, три звезды. Их достаточное количество, поэтому цены растут абсолютно вменяемо в районе инфляции. Примерно на 10-12%. Если мы говорим про бюджетный отдых, в прошлом году это стоило, скажем, 130 тысяч. В этом году — 150 тысяч рублей».

Ранее туроператоры рассказали о росте интереса россиян к отдыху в Абхазии. Из-за разлива мазута в Керченском проливе число путешественников в летний сезон увеличится примерно на 17%.