Куда поехать на майские праздники

Количество бронирований отелей на майские праздники выросло более чем на треть, сообщили 25 марта специалисты крупного туристического портала. Сейчас самое время распланировать небольшое путешествие. Турэксперт и ведущая программы о внутреннем туризме Амалия Акопова рассказала «Вечерней Москве», куда лучше всего поехать.

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Билеты стоит приобретать уже сейчас, так как их стоимость скоро вырастет на 20 процентов. Стоит обратить внимание на непопулярные направления — там будет лучшее соотношение цены и качества. Если хочется в горы, поезжайте на гостеприимный Кавказ. Конечно, можно посмотреть Дагестан, но он достаточно раскручен. А вот Чеченская Республика, Кабардино-Балкария или Ингушетия менее популярны, но не менее красивы. Во всех этих местах вы встретите невероятную весну. Также рекомендую Карелию. Это прекрасный край. Туристов много не будет. Кстати, в Карелии очень хороший семейный отдых — много предложений на любой бюджет. А еще в этом краю на очень высоком уровне гастрономия.

Рассмотрите для себя и Мурманскую область. Да, там еще не отступила зима, но счастливчики могут увидеть северное сияние. Обратить внимание стоит и на Удмуртию. Там в этом году в честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского проводится множество концертов. Большим открытием для вас может стать и город Тольятти в Самарской области. Тольятти — парусная столица России, где вы сможете попробовать и парусный спорт, и даже парусный туризм! Это отдых на водохранилище, которое называют Жигулевским морем, обрамленным Жигулевскими горами.

По пещерам

Чтобы провести майские праздники познавательно, можно всей семьей отправиться в Крым на экскурсии в натуральные пещеры. На полуострове их порядка 1100! Одна из них, Эмине-Баир-Хосар, считается чуть ли не самой красивой в мире.

Цены: билеты на поезд до Крыма и обратно обойдутся от 7 тысяч рублей. Экскурсия в пещеру будет стоить от одной тысячи.

Лови волну!

В 1,5 часах перелета от Москвы находится парусная столица России — Тольятти. Тут можно изучить основы управления парусной яхтой, опробовать виндсерфинг, кайтинг и винг — другие виды спорта. А научиться яхтингу или, как его называют из-за тактической сложности управления судном, «шахматам на воде» сможет даже ребенок.

Цены: Долететь до Тольятти и обратно будет стоить примерно 14 тысяч рублей.

Вместо моря

Чтобы понежиться в теплой воде, не надо ехать далеко. Достаточно посетить Тюмень! Горячие источники нашли здесь случайно, еще в 1950-х годах. Теперь Тюменская область стала термальной столицей.

Цены: авиабилет до Тюмени туда-обратно в начале мая будет стоить от 16 тысяч рублей.

Если каньон, то под Воронеж

Что может быть лучше, чем провести майские спортивно? Так, можно отправиться в горные прогулки, например, в Воронежской области. На местных массивах можно будет увидеть изваяния из мела, гребенчатые каньоны — исполинские меловые овраги, самый огромный из которых, Дивногорский каньон, — около километра длиной.

Цены: Воронеж — очень бюджетный вариант. Добраться туда и обратно можно всего за 5 тысяч рублей.

Почувствовать себя лесным духом

Снять себе небольшой домик, больше напоминающий жилище сказочного существа, можно в Подмосковье — под Можайском. Почти настоящая деревня для хоббитов (персонажей, внешне напоминающих невысоких людей и живущих в домах под землей. — «ВМ») понравится как детям, так и их родителям и станет интересной альтернативой обычному дачному отдыху.

Цены: аренда сказочного домика на сутки будет стоить примерно 6500 рублей.

Сумка выручает

Для удобной перевозки вещей в ручной клади и без лишних чемоданов в сети нашли такую сумку.

В развернутом виде она напоминает кофр с несколькими карманами.

Внутрь кофра складывается одежда.

Когда одежда уже сложена внутрь кофра, а сам он застегнут, конструкция при помощи молний по бокам превращается в... дорожную сумку.

В получившуюся уже полноценную сумку можно положить остальные вещи. Такая конструкция сэкономит место и позволит не брать с собой чемодан.

Министерство транспорта РФ предложило ввести «период охлаждения» для пассажиров касательно сдачи или обмена пассажирских билетов. В этот период у людей будет шанс сдать, обменять или внести изменения в данные купленного билета на поезд или самолет в течение определенного времени после покупки. «ВМ» выясняла, какие правила обмена и возврата билетов действуют сейчас, что изменится в системе и как скоро могут принять инициативу.