Умчим на море Жигулевское: куда поехать на майские праздники
Количество бронирований отелей на майские праздники выросло более чем на треть, сообщили 25 марта специалисты крупного туристического портала. Сейчас самое время распланировать небольшое путешествие. Турэксперт и ведущая программы о внутреннем туризме Амалия Акопова рассказала «Вечерней Москве», куда лучше всего поехать.
Билеты стоит приобретать уже сейчас, так как их стоимость скоро вырастет на 20 процентов. Стоит обратить внимание на непопулярные направления — там будет лучшее соотношение цены и качества. Если хочется в горы, поезжайте на гостеприимный Кавказ. Конечно, можно посмотреть Дагестан, но он достаточно раскручен. А вот Чеченская Республика, Кабардино-Балкария или Ингушетия менее популярны, но не менее красивы. Во всех этих местах вы встретите невероятную весну. Также рекомендую Карелию. Это прекрасный край. Туристов много не будет. Кстати, в Карелии очень хороший семейный отдых — много предложений на любой бюджет. А еще в этом краю на очень высоком уровне гастрономия.
Рассмотрите для себя и Мурманскую область. Да, там еще не отступила зима, но счастливчики могут увидеть северное сияние. Обратить внимание стоит и на Удмуртию. Там в этом году в честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского проводится множество концертов. Большим открытием для вас может стать и город Тольятти в Самарской области. Тольятти — парусная столица России, где вы сможете попробовать и парусный спорт, и даже парусный туризм! Это отдых на водохранилище, которое называют Жигулевским морем, обрамленным Жигулевскими горами.
По пещерам
Чтобы провести майские праздники познавательно, можно всей семьей отправиться в Крым на экскурсии в натуральные пещеры. На полуострове их порядка 1100! Одна из них, Эмине-Баир-Хосар, считается чуть ли не самой красивой в мире.
Цены: билеты на поезд до Крыма и обратно обойдутся от 7 тысяч рублей. Экскурсия в пещеру будет стоить от одной тысячи.
Лови волну!
В 1,5 часах перелета от Москвы находится парусная столица России — Тольятти. Тут можно изучить основы управления парусной яхтой, опробовать виндсерфинг, кайтинг и винг — другие виды спорта. А научиться яхтингу или, как его называют из-за тактической сложности управления судном, «шахматам на воде» сможет даже ребенок.
Цены: Долететь до Тольятти и обратно будет стоить примерно 14 тысяч рублей.
Вместо моря
Чтобы понежиться в теплой воде, не надо ехать далеко. Достаточно посетить Тюмень! Горячие источники нашли здесь случайно, еще в 1950-х годах. Теперь Тюменская область стала термальной столицей.
Цены: авиабилет до Тюмени туда-обратно в начале мая будет стоить от 16 тысяч рублей.
Если каньон, то под Воронеж
Что может быть лучше, чем провести майские спортивно? Так, можно отправиться в горные прогулки, например, в Воронежской области. На местных массивах можно будет увидеть изваяния из мела, гребенчатые каньоны — исполинские меловые овраги, самый огромный из которых, Дивногорский каньон, — около километра длиной.
Цены: Воронеж — очень бюджетный вариант. Добраться туда и обратно можно всего за 5 тысяч рублей.
Почувствовать себя лесным духом
Снять себе небольшой домик, больше напоминающий жилище сказочного существа, можно в Подмосковье — под Можайском. Почти настоящая деревня для хоббитов (персонажей, внешне напоминающих невысоких людей и живущих в домах под землей. — «ВМ») понравится как детям, так и их родителям и станет интересной альтернативой обычному дачному отдыху.
Цены: аренда сказочного домика на сутки будет стоить примерно 6500 рублей.
Сумка выручает
Для удобной перевозки вещей в ручной клади и без лишних чемоданов в сети нашли такую сумку.
- В развернутом виде она напоминает кофр с несколькими карманами.
- Внутрь кофра складывается одежда.
- Когда одежда уже сложена внутрь кофра, а сам он застегнут, конструкция при помощи молний по бокам превращается в... дорожную сумку.
- В получившуюся уже полноценную сумку можно положить остальные вещи. Такая конструкция сэкономит место и позволит не брать с собой чемодан.
Министерство транспорта РФ предложило ввести «период охлаждения» для пассажиров касательно сдачи или обмена пассажирских билетов. В этот период у людей будет шанс сдать, обменять или внести изменения в данные купленного билета на поезд или самолет в течение определенного времени после покупки. «ВМ» выясняла, какие правила обмена и возврата билетов действуют сейчас, что изменится в системе и как скоро могут принять инициативу.