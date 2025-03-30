Турэксперт перечислила пять необычных частных музеев в России

Во время путешествий есть возможность увидеть не только самые популярные достопримечательности, но и необычные места. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять любопытных и порой недооцененных музеев в России, которые были созданы по частной инициативе.

© Сетевое издание m24.ru

"Традиционные лодки Белозерского края" в Белозерске

Музей посвящен рыболовецкому промыслу, и его экспозицию составляет частная коллекция мастера лодочного дела Михаила Столярова. Михаил – потомственный резчик по дереву, и, по его словам, он всегда неровно дышал к старинным вещам – мебели, сундукам, самоварам и прочей утвари – и практически превратил свой дом в склад, а в один прекрасный день он увлекся лодками.

Один из центральных экспонатов его коллекции – лодка "белозерка", которая вмещает до трех тонн рыбы, есть "долбленка", изготовленная из цельного ствола дерева, быстроходный дубовый "вельбот" с острым носом и многое другое. Экскурсии Михаил проводит лично, на которых рассказывает о том, как смастерить лодку и снасти и как рыбаки приспосабливаются к разным погодным условиям, а летом на лодках может еще и прокатить.

Как добраться и сколько стоит: сначала на поезде до Вологды (от 8,5 часа в пути и от 1 000 рублей за билет в одну сторону), оттуда – на автобусе до Белозерска (чуть больше трех часов в пути и от 1 500 рублей за билет). Билет в музей с экскурсией – 200 рублей для взрослых и 100 рублей для детей.

Музей советского автопрома в Иванове

Небольшой, но любопытный частный автомузей, созданный группой компаний "РИАТ", которая занимается ремонтом и изготовлением автотехники. Все экспонаты предоставлены частными коллекционерами, среди них – автомобили заводов ВАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и других. Гордость коллекции – легендарные грузовые "полуторки", которые участвовали в парадах на Красной площади.

Музей располагается в здании бывшего авторемонтного завода, все автомобили отреставрированы, а некоторые даже на ходу.

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" до Иванова – 3 часа 40 минут в пути и от 1 400 рублей за билет в одну сторону. Билет в музей – 300 рублей для взрослых и 100 рублей для школьников, студентов и пенсионеров.

"Музыка и время" в Ярославле

Это первый частный музей в постсоветской России. В 1993 году его открыл актер-фокусник Джон Мостославский, который был увлечен старинными вещами, и свою коллекцию собирал на протяжении всей жизни. Музей занимает здание бывшей усадьбы купца Вахромеева на Волжской набережной, сегодня там же располагается небольшой бутик-отель. Здесь собрана коллекция старинных музыкальных инструментов – от музыкальных шкатулок и шарманок до граммофонов и часовых механизмов: настенных, напольных, а также каминных и каретных.

Все инструменты в рабочем состоянии, на некоторых даже могут позволить поиграть. Кроме того, в музее имеется свой небольшой органный зал, где регулярно проводят концерты, в том числе "при участии" музейных экспонатов.

Как добраться и сколько стоит: поезд до Ярославля – от 3,5 часа в пути и от 780 рублей за билет в одну сторону. Билет в музей для взрослых – 450 рублей, для детей – 300 рублей.

Музей-квартира Altes Haus в Калининграде

Этот музей создал калининградский коллекционер и предприниматель Александр Быченко вместе с женой Натальей. Однажды они сняли квартиру в историческом центре города, и после того, как гости стали регулярно говорить им "вы живете как в музее", решили, почему бы не заняться музейным делом всерьез. В 1912 году в этой квартире жил негоциант Густав Гроссман, владелец продовольственной лавки по соседству, и семья Быченко воссоздала интерьер его квартиры. Сегодня это небольшой, но очень любопытный музей дореволюционного быта: в квартире можно увидеть не только антикварную мебель, но и разные интересные детали вроде старинных ножей для писем и щипчиков для завивки усов.

У проекта есть продолжение: позже семья открыла еще один музей, "Дом китобоя", который посвящен уже следующей эпохе – быту послевоенного времени.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Калининграда – около 2,5 часа в одну сторону и от 14 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Билет в музей с экскурсией – 1 000 рублей с человека.

Музей "Русский левша" в Санкт-Петербурге

Владимир Анискин – российский художник-микроминиатюрист, и после успеха его выставки в Петропавловской крепости в 2006 году союз творческих деятелей "Международная гильдия мастеров" решил открыть отдельный музей. Экспонаты музея можно рассмотреть только через микроскоп: среди них подкованная блоха, караван верблюдов в угольном ушке, персонажи мультфильмов на яблочных косточках, а также микрокопия Кубка УЕФА высотой два миллиметра и символ чемпионата мира по футболу в 2018 году Волк Забивака "ростом" всего 1,5 миллиметра.

Как добраться и сколько стоит: на самолете до Санкт-Петербурга (от 4 000 рублей туда и обратно) или на поезде – от 1 200 рублей в одну сторону.