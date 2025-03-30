Эксперт по туризму рассказал, когда прогреется вода на курортах Черного моря

С наступлением весны многие начинают задумываться о поездках на курорты Черного моря. Одним из важных факторов, который влияет на решение об отпуске, является температура воды. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Николая Мельника, когда прогреется вода на курортах Черного моря.

По его словам, пляжный сезон на Черном море традиционно начинается в июне. В мае купаться еще прохладно, потому что температура воды составляет 18–19 градусов. А в июне она прогревается до комфортной температуры, чтобы купаться, — до 22 градусов.

— Некоторые люди купаются и в 18-градусной воде, но это не так приятно. Сезон на Черном море начинается в июне и заканчивается в конце августе. Но купальный сезон продолжается и в сентябре, потому что температура воздуха составляет 25–27 градусов, а вода в Черном море прогревается до 20–21 градуса. Все купаются и при такой температуре, — рассказал он.

Эксперт отметил, что в этом сезоне нужно рассматривать курорты, которые начинаются в Центральном Сочи и заканчиваются в Адлере и курортной зоне Сириус.

— Жители Сочи поделились со мной информацией, что в Лазаревском и Лоо опасно купаться, потому что там есть мазутные пятна. Это неофициальная информация, но мазут идет туда с Анапы. А курорты в Центральном Сочи и юго-восточнее, например, Адлер, курортная зона Сириус и Абхазия, находятся вне зоны риска, купаться там будет можно, — предупредил Мельник.

Специалист подчеркнул, что в Крыму Черное море также прогревается в июне. Однако не рекомендуется брать путевки в прибрежные зоны напротив Анапы из-за мазутных загрязнений.

— Нужно выбирать отели в западной части Крыма, например, в Ялте, Севастополе, Евпатории, Алупке, а Феодосию и Керчь не стоит рассматривать для отдыха в этом году. Сезонность в Крыму начинается в июне и длится до сентября, — сообщил собеседник «ВМ».

Эксперт по туризму добавил, что, если вы приняли решение отправиться на летний отдых в Крым или в Сочи, отели необходимо бронировать уже сейчас, потому что ближе к началу пляжного сезона мест не останется.

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